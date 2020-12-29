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香港11月房價跌至7個月來新低
香港房價持續下跌，11月私人住宅房價連續兩個月下跌，月跌0.18%，跌幅較前一個月有所縮小，但房價已跌至7個月以來低位。但今年以來香港房價累計仍小幅上升0.3%。
路透報導，香港差餉物業估價署最新公布數據顯示，11月香港私人住宅樓價指數（臨時數字）報380.4，10月為381；住宅租金指數按月微升0.06%。
香港政府上周公布反映11月底香港政府宣布收緊防疫措施後，首周中古屋房價的中原城市領先指數（CCL）按周跌0.38%。
受疫情以及內外部需求疲弱等因素影響，香港經濟今年有可能創下有紀錄以來最大的年度跌幅，但住宅房價在剛性需求及整體住房供應偏緊的支撐下，表現相對穩健。今年前11個月中，雖然有6個月房價下跌，但今年以來香港整體房價仍保持小幅上升。
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