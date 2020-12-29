香港11月房價跌至7個月來新低

「武漢現在歌舞昇平，封城真相誰還在意？」今年初武漢封城後，隻身進入當地進行疫情調查採訪的中國公民記者——張展——因報導內容涉及疫情爆發後，武漢混亂危急的生活實態，最後竟遭中國當局的報復封口，自5月中旬將她逮捕。全案28日下午在上海浦東法院一審宣判、張展因報導內容犯下〈尋釁滋事罪〉判刑入獄4年。在關押期間，堅持捍衛報導真實性的張展，不僅拒絕認罪、更絕食抗議而被「強迫灌食」。張展案宣判後，引起國際社會、聯合國、與各大人權組織的強烈譴責；然而對比封城之初對於公民報導的輿論熱度，中國境內對於張展案的進度報導，如今幾乎不見蹤跡。時逢疫情爆發周年之際，當前的中國更卯足全力宣揚「武漢重啟」的城市復甦，也與深陷牢籠的「張展案」，形成強烈而諷刺的溫差對比。

2020-12-29 12:38