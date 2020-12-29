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評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

企圖逃台12港人疑秘密審判 英外相：應公正透明審理

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
12名逃台灣香港人，28日在深圳市鹽田區法院一審開庭審理，多國領事館派出人員，但都無法進入法庭旁聽。（now news畫面截圖）
12名逃台灣香港人，28日在深圳市鹽田區法院一審開庭審理，多國領事館派出人員，但都無法進入法庭旁聽。（now news畫面截圖）

12名涉嫌逃往台灣的香港人，28日在深圳鹽田人民法院開審，英國外相拉布要求中方以公正透明方式審理案件。大陸駐英國大使館則要求英國，「停止干涉中國內政」。

據《香港01》報導，12名香港人至今仍被關押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區檢察院上周四（24日）正式起訴10名港人，並會為其餘兩名未成年港人進行不公開聽證，以決定是否起訴。案件已於28日在深圳鹽田人民法院正式開審。

英國外相拉布周一發表聲明指，對12名涉嫌偷越邊境的港人在深圳被「秘密審判」表示關切，要求中方以公正透明方式審理案件。

對此，大陸駐英國大使館回應稱，敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。

大陸駐英國大使館發言人表示，深圳市鹽田區人民法院一審公開開庭審理該案，有關人員涉嫌偷越或組織他人偷越邊境罪被依法起訴。部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽審理。英方有關言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上。中國是法治國家，有法必依，違法必究。中國司法機關依法辦案，不容歪曲、詆毀和干涉。中方敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。

深圳鹽田法院周一發聲明稱，12月28日下午，法院依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟偷越邊境案，宣稱法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告人及委託律師的辯護意見。案件將擇期宣判。

親北京的香港文匯報報導，鄧棨然、喬映瑜等10人當庭均表示認罪，希望法庭從輕處罰。

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