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評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

12港人案被告當庭認罪 英籲中確保司法公正

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國半官方的中新社28日晚間報導，深圳的鹽田法院昨日聽取了「12港人案」其中10人的控辯雙方意見。報導稱，鄧棨然丶喬映瑜等10人均當庭認罪，希望能借此請法庭從輕處罰。

12名港人之一鄧棨然的弟弟在出席香港電台節目《千禧年代》時表示，官派律師28日晚間已與家屬聯系，證實10人昨日在庭上已認罪，但仍不清楚法院何時會再就10人案件開庭。鄧棨然的弟弟向香港電台表示，他對於法院決定擇期宣判感失望及憤怒，因為這不僅有如無限期扣留，也是在折磨家屬。

他重申，12名港人的家屬在審訊前幾天才接獲開庭通知，因此沒有足夠時間進行14天隔離檢疫，導致家屬來不及到深圳法庭旁聽。協助12名港人家屬的香港大律師鄒幸彤在同一個節目上也說，他們至今仍未知官派律師的身份，並要求這些律師「現身」。

中新社的報導稱，公訴機關指控鄧棨然丶喬映瑜涉嫌「組織他人偷越邊境罪」，根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣。其余8人涉嫌「偷越邊境罪」。報導說，鄧棨然與喬映瑜在2020年8月23日凌晨分別聯系鄭子豪等8人以及另案處理的2人，共12人在香港西貢布袋澳會合，共同乘船偷渡，在途經廣東省管轄海域時被海警部門查獲。未成年港人17歲廖子文及16歲黃臨福因犯案時未成年而不在28日受審，深圳鹽田區人民檢察院將擇日舉行不公開聽證。

英國外相拉布關切「12港人案」

與此同時，英國外相拉布(Dominic Raab)28日也針對「12港人案」發表聲明，表示他對於12名港人在中國受審感到擔憂，並敦促中國政府確保其司法系統的公正與透明。拉布在聲明中表示：「我們深深關切被關在深圳的12名港人今日被秘密審判，他們只得到了三天的審判通知。」

拉布也提到，英國外交官欲進入法庭遭拒。拉布重申：「被關在深圳的12名港人沒機會見到自己選擇的律師，這也進一步引發了各界對於在中國，被告能否得到法律協助。我們希望中國能維護法治，以公正透明的方式進行審判。」

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