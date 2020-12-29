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美強化行政命令 禁止美企投資中國解放軍持有企業及子公司

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
川普政府強化一項行政命令，禁止美國企業及個人投資懷疑由中國軍方控制的企業，這項命令也適用於名單企業的子公司。路透資料照
川普政府強化一項行政命令，禁止美國企業及個人投資懷疑由中國軍方控制的企業，這項命令也適用於名單企業的子公司。路透資料照

美國總統川普政府強化一項行政命令，禁止美國企業及個人投資懷疑由中國軍方控制的企業，這項命令也適用於名單企業的子公司。

據香港電台報導，美國財政部發布行政命令的指南，闡明11月頒布的行政命令適用於指數股票型基金、指數基金和中國軍方持有或控制的中國企業子公司。

指南明確指出，禁令適用於中國解放軍企業的任何子公司；美國財政部計劃針對這類公司編制清單，考慮列出由中國軍方持有或控制50%以上股份的上市實體。

美國國務卿龐培歐說，公布確保美國資金不會被用於中國軍隊、情報和安全方面的發展和現代化，消除美國投資者或在不知情下，直接或間接投資中國軍方控制企業的擔憂。

美國國防部11月將35家中國企業納入黑名單，包括中國海洋石油和中芯國際。

川普政府早於11月公布規定，要求美國投資者最遲在明年11月前，完全清理與解放軍關連的企業股份。華府最新公布的指引進一步釐清，禁制令範圍涵蓋持有相關股票的交易所買賣基金與指數型基金，被禁制企業的子公司也列為受限制範疇。

國軍 解放軍 川普

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