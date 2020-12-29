習近平與普亭通話 稱中俄關係「真金不怕火煉」

大陸國家主席習近平28日晚和俄國總統普亭通電話時指出，中俄關係具有強大內生動力和獨立價值，不受國際風雲變幻影響，不受任何其他因素干擾。中俄加強戰略協作，能夠有效抵禦打壓分化兩國的任何圖謀，兩國關係是「真金不怕火煉」。

據中通社報導，習近平指出，2020年對於中俄兩國和全世界都是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情大流行對人類生命安全形成空前挑戰，對世界經濟造成嚴重衝擊，世界進入動盪變革期。

習近平說，「真金不怕火煉。危難時刻，中俄關係的獨特優勢和寶貴價值愈加凸顯。雙方守望相助，共克時艱，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，體現了兩國高水平互信和友誼。」

習近平強調，《中俄睦鄰友好合作條約》確立的世代友好理念和新型國際關係原則是國際關係史上的一大創舉，其強大生命力和示範效應在當前國際形勢下將持續顯現。雙方要以明年慶祝條約簽署20周年為契機，在更大範圍、更寬領域、更深層次上推進雙方合作。

習近平稱，中俄關係具有強大內生動力和獨立價值，不受國際風雲變幻影響，不受任何其他因素干擾。中俄加強戰略協作，能夠有效抵禦打壓分化兩國的任何圖謀，並為維護國際公平正義築就堅固屏障。中方願同俄方堅定不移發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現各自國家發展振興，為構建新型國際關係和人類命運共同體作出更大貢獻。

普亭則表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，俄中關係穩步發展，雙方相互支持抗疫，經貿、能源、科技等各領域合作持續推進。明年雙方將共同慶祝《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20周年，這是俄中關係史上重要的里程碑。俄方將堅定不移致力於推動俄中全面戰略協作夥伴關係高水平發展，密切在國際事務中的戰略協調與合作，為維護全球戰略穩定作出貢獻。