陸掃臉防疫程式爆個資外洩 銅板價可買千名藝人身份證號

針對新冠肺炎疫情防控推出的小程序北京「健康寶」，近日爆出有明星個資被外洩；只要輸入姓名及身份證號，無需再次人臉識別，即可查詢他人的健康寶照片。網上代拍群中甚至有人大量售賣明星健康寶照片與查詢方法，只需2元人民幣（約台幣9元）就可獲70名藝人的健康寶照片。

負責研發北京「健康寶」的中關村科學城城市大腦股份有限公司於周一（28日）表示，目前正在跟進此事，有相關信息會及時公布。而北京市經信局也指出，正在核實事件，有進一步結果將及時回應和公布。

據陸媒《紅星新聞》報導，網上「代拍」行業（代替粉絲拍攝明星）近日出現了一項新型的「健康寶照片」買賣交易，包括「1元購買健康寶查詢方式」、「1元1000多位藝人身份證號」等；經查證，部分身份證號碼屬實。

只要用戶在微信中搜索「北京健康寶」小程序，進入「他人核酸檢測結果代查」，再輸入相關姓名與身份證號，即可獲取他人登錄個人信息時的人臉識別照片，即「代拍」所販賣的「健康寶照片」。同時，若被搜索者做過核酸檢查，亦會顯示其核酸檢查結果與檢測機構、檢測時間。

報導指，代拍行業已形成一條完整產業鏈，行業上游是個人信息買賣，而明星的個人信息有一系列簡稱，例如「sfz」為身份證號碼、「hb」為航班、「jkb」 為健康寶照片等。有代拍業者稱，明星照片買家大部分是粉絲，或管理發布藝人行程和照片的社交媒體帳號的人。

陸掃臉防疫應用程式北京「健康寶」驚爆個資外洩，明星粉絲只要花不到台幣10元即可向代拍賣家買到明星的身分證號等重要個資。圖擷自 紅星新聞

河南豫龍律師事務所律師付建認為，相關人員在未經照片本人同意的情況下，擅自出售其照片以達到謀利的目，出售者已觸犯法律，或侵犯公民個人信息與肖像權，不過，若粉絲購買相關照片只是為了自我欣賞，其行為就不構成侵權。

泰和泰律師事務所律師劉秀表示，代拍行為既未經權利人本人同意，又以營利為目的公開出售，屬於典型的侵犯肖像權的行為，應承擔相應的民事責任。若代拍者出售明星或其他社會公眾的身份信息、防疫信息、航班信息等，則涉嫌構成侵犯公民個人信息罪，應承擔刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》