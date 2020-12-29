快訊

天天有疫情 新冠肺炎境外移入+2 指揮中心14：00說明

已婚副機長遭爆防疫期間約砲 長榮回應了：已遭免職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸掃臉防疫程式爆個資外洩 銅板價可買千名藝人身份證號

香港01 / 林芷瑩
陸掃臉防疫應用程式北京「健康寶」驚爆個資外洩，明星粉絲只要花不到台幣10元即可向代拍賣家買到明星的身分證號等重要個資。圖擷自紅星新聞
陸掃臉防疫應用程式北京「健康寶」驚爆個資外洩，明星粉絲只要花不到台幣10元即可向代拍賣家買到明星的身分證號等重要個資。圖擷自紅星新聞

針對新冠肺炎疫情防控推出的小程序北京「健康寶」，近日爆出有明星個資被外洩；只要輸入姓名及身份證號，無需再次人臉識別，即可查詢他人的健康寶照片。網上代拍群中甚至有人大量售賣明星健康寶照片與查詢方法，只需2元人民幣（約台幣9元）就可獲70名藝人的健康寶照片。

負責研發北京「健康寶」的中關村科學城城市大腦股份有限公司於周一（28日）表示，目前正在跟進此事，有相關信息會及時公布。而北京市經信局也指出，正在核實事件，有進一步結果將及時回應和公布。

據陸媒《紅星新聞》報導，網上「代拍」行業（代替粉絲拍攝明星）近日出現了一項新型的「健康寶照片」買賣交易，包括「1元購買健康寶查詢方式」、「1元1000多位藝人身份證號」等；經查證，部分身份證號碼屬實。

只要用戶在微信中搜索「北京健康寶」小程序，進入「他人核酸檢測結果代查」，再輸入相關姓名與身份證號，即可獲取他人登錄個人信息時的人臉識別照片，即「代拍」所販賣的「健康寶照片」。同時，若被搜索者做過核酸檢查，亦會顯示其核酸檢查結果與檢測機構、檢測時間。

報導指，代拍行業已形成一條完整產業鏈，行業上游是個人信息買賣，而明星的個人信息有一系列簡稱，例如「sfz」為身份證號碼、「hb」為航班、「jkb」 為健康寶照片等。有代拍業者稱，明星照片買家大部分是粉絲，或管理發布藝人行程和照片的社交媒體帳號的人。

陸掃臉防疫應用程式北京「健康寶」驚爆個資外洩，明星粉絲只要花不到台幣10元即可向代拍賣家買到明星的身分證號等重要個資。圖擷自紅星新聞
陸掃臉防疫應用程式北京「健康寶」驚爆個資外洩，明星粉絲只要花不到台幣10元即可向代拍賣家買到明星的身分證號等重要個資。圖擷自紅星新聞

河南豫龍律師事務所律師付建認為，相關人員在未經照片本人同意的情況下，擅自出售其照片以達到謀利的目，出售者已觸犯法律，或侵犯公民個人信息與肖像權，不過，若粉絲購買相關照片只是為了自我欣賞，其行為就不構成侵權。

泰和泰律師事務所律師劉秀表示，代拍行為既未經權利人本人同意，又以營利為目的公開出售，屬於典型的侵犯肖像權的行為，應承擔相應的民事責任。若代拍者出售明星或其他社會公眾的身份信息、防疫信息、航班信息等，則涉嫌構成侵犯公民個人信息罪，應承擔刑事責任。

延伸閱讀：

素人變明星︱四川藏族美少年丁真赴成都　航班及身份訊息外洩被賣

未經授權傳播知名動畫片　彈幕平台AcFun涉侵權二審判賠6萬元

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 個資 社交

延伸閱讀

男3.5億放銀行活存！急用錢要領卻遭行員拒絕：要等批准

18歲孫女和男友盜領嬤逾100萬養老金 抓到後無悔意：去告吧

總接到電話…補習班個資從哪來？前員工自白：做了可怕的事

釣魚信件新型態！騙徒假冒「Google雲端硬碟」寄信偷個資

相關新聞

逃台灣遭拘12港人 深圳開審

十二名試圖逃往台灣的香港人，在遭大陸警方拘捕後，其中十人被控非法越境罪，昨在深圳鹽田區法院審結，法院稱將擇日宣判。多名外國領事館人員試圖旁聽審判被拒。

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

日本新任駐大陸大使垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪時表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已...

陸掃臉防疫程式爆個資外洩 銅板價可買千名藝人身份證號

針對新冠肺炎疫情防控推出的小程序北京「健康寶」，近日爆出有明星個資被外洩；只要輸入姓名及身份證號，無需再次人臉識別，即可查詢他人的健康寶照片。網上代拍群中甚至有人大量售賣明星健康寶照片與查詢方法，只需2元人民幣（約台幣9元）就可獲70名藝人的健康寶照片。

陸網友票選全球十大軍事武器 東風飛彈、075型艦上榜

大陸官媒「環球時報」推出「2020年媒體上的全球明星武器評選」大陸網友積極投票，評選結果指，上榜前三名均是中國大陸自製武...

美國簽署台灣保證法 陸外交部嗆：堅決反對

大陸外交部發言人趙立堅今天在記者會上回應美國簽署台灣保證法時表示，中方堅決反對，美方應該停止借台灣問題插手中國內政。

雲南省委常委張國華 可能接雄安新區書記

中共中央28日發布新人事令，雲南省委常委張國華，將跨省履新河北，接棒陳剛担任省委常委。令人關注的是，陳剛先前還兼任雄安新...

美使館轉發批中共治疆政策推特 陸指發假消息

美國駐北京使館近期多次轉發美國國務院推特，批評中國共產黨的治疆政策，稱超過100萬新疆維吾爾族穆斯林被關進「拘留營」。大...

陸人大常委：有聲音指港民主派議員「有很多問題」

大陸全國人大常委會第24次會議日前閉幕。港區全國人大常委譚耀宗表示，會議上沒有討論香港區議員資格等有關香港的事物，但他稱...

12港人案深圳開庭 外國駐陸領事仍未獲准聽審

12名涉嫌偷渡台灣被廣東海警拘捕的港人中，有10人的案件28日下午2時30分在深圳鹽田法院首度開庭，法院外圍28日早上加...

美籲釋放12港人 陸外交部促美切實遵守國際法

美國駐大陸使館要求中方釋放此前遭到拘捕的12名香港人，大陸外交部發言人趙立堅今天在記者會上回應說，中方敦促美方切實遵守國...

今年第4位…106歲中國開國少將黎光 病逝南京

中國開國少將、原南京軍區工程兵主任黎光27日在南京因病逝世，享嵩壽106歲。今年已經有4名中國「開國將帥」離世，目前健在僅存...

10港人閉門審訊 美駐廣州領事承諾協調8國領事出席

涉嫌偷渡被廣東海警拘捕的12名港人中，10人被深圳市鹽田區人民檢察院檢控，案件28日午首度開庭，但法庭並不進行現場直播。...

熱門新聞

美國簽署台灣保證法 陸外交部嗆：堅決反對

女「午休時間生小孩」後繼續上班 竟將嬰兒棄置鄰居家門口

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

陸網友票選全球十大軍事武器 東風飛彈、075型艦上榜

在陸台人消費觀念變了 不再拒買無牌商品

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。