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逃台灣遭拘12港人 深圳開審

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
十二港人涉非法越境案受國際社會關注，昨下午在深圳開庭時，美英加等多國駐廣州領事人員到法院關切，希望入內旁聽。 法新社
十二港人涉非法越境案受國際社會關注，昨下午在深圳開庭時，美英加等多國駐廣州領事人員到法院關切，希望入內旁聽。 法新社

十二名試圖逃往台灣的香港人，在遭大陸警方拘捕後，其中十人被控非法越境罪，昨在深圳鹽田區法院審結，法院稱將擇日宣判。多名外國領事館人員試圖旁聽審判被拒。

十二港人包括被指控涉嫌違反港版國安法的李宇軒，及反送中運動中「屠龍小隊」成員張俊富、香港大學學生郭子麟等。

今年八月廿三日，十二港人試圖前往台灣，在進入中國大陸水域時，遭大陸海警拘捕。過去四個多月，十二人被拘押在深圳市鹽田區看守所。其家屬不斷要求探視和安排律師，被大陸當局拒絕，事件引起國際關注。

上周深圳當局宣布以涉嫌偷越邊境的罪名，開審十二港人案。昨日中午，深圳法院周邊交通管制，有警察駐守，法院門外圍起水馬，附近有警車巡邏，亦有裝甲車戒備。據悉法院於下午二點半開審。

法院早前指案件是閉門審訊，家屬旁聽要先徵得法官同意。在香港的家屬和「十二港人關注組」昨天傍晚致電法院，對方稱仍未審完，又說公審情況將在法院網頁上公布。

其後法院發出公告，稱依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟偷越邊境案；聽取了檢察機關的公訴意見和被告人及委託律師的辯護意見，將擇期宣判。法院又稱有部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者和被告人親屬旁聽公開審理。

十二人港人中，兩名未成年者，十七歲的廖子文、十六歲的黃臨福，曾被港警指控意圖縱火、管有物品意圖摧毀或損壞財產等罪名，未在這天審理。

十二港人家屬早前向國際社會發公開信，指十二港人中有英國、葡萄牙和越南公民，希望各國政府關注及介入。數名外國領事人員，包括美國、英國、加拿大、葡萄牙、澳洲及荷蘭的代表，約中午一時半抵達法院，但未獲准入內旁聽。

事件再度引動中美外交口角，美國駐北京大使館發聲明，呼籲中國大陸立即釋放十二港人，容許他們離開中國大陸，又指他們是為逃避暴政。

大陸外交部發言人趙立堅則稱，案件正在審理中，批評美方有關言論罔顧事實，強調中國大陸是法治國家，有法必依，違法必究，敦促美方「停止借香港問題干涉中國內政、停止干涉中國司法主權」。

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