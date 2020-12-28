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陸網友票選全球十大軍事武器 東風飛彈、075型艦上榜

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍海軍075型兩棲攻擊艦。（新浪微博照片）
中共解放軍海軍075型兩棲攻擊艦。（新浪微博照片）

大陸官媒「環球時報」推出「2020年媒體上的全球明星武器評選」大陸網友積極投票，評選結果指，上榜前三名均是中國大陸自製武器，分別是運-20運輸機､東風飛彈、海軍075型兩棲攻擊艦，此外俄羅斯、美國、土耳其、英國武器也上榜。

根據報導，截至12月27日，大陸網友評選的「2020年媒體上備受關注的全球明星武器評選」排行榜中，名列前三的分別是「多次參與運送武漢抗疫物資的運-20運輸機」（4,263票，約占14%），「據稱解放軍向南海發射的反艦彈道飛彈」（4,020票，約占13%）和「出海試航的中國海軍075型兩棲攻擊艦」（3,439票，約占11%）。

其他上榜的武器依次為「南下台灣海峽的解放軍航母山東艦」「在中印邊境對峙時頻繁出鏡的15式輕型坦克」「連續發射4枚洲際飛彈的俄羅斯『北風之神』級戰略核潛艇」「與俄羅斯空軍聯合戰略巡航的中國新型轟-6K轟炸機」「繞台常態化巡航的解放軍運-8系列巡邏機」「美軍B61-12核炸彈」「納卡衝突中大顯身手的土耳其製無人機」。

此外，列入候選名單的還有「頻繁監測東海南海的美軍偵察機」「在中國周邊密集演習的美軍B-1B戰略轟炸機」「英國擬派駐亞太的『伊麗莎白女王』號航母」「法國正式公布的下一代核動力航母」「陷入新冠感染醜聞的美國『羅斯福』號航母」「台灣開工的自製潛艇」等。

大陸軍事專家指出，運-20名列榜首並不奇怪。今年2月，運-20參與武漢抗疫運送物資與醫療人員；4月24日，運-20向巴基斯坦、緬甸、寮國三國緊急援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資；9月27日，運-20專機赴韓國執行志願軍烈士遺骸及相關遺物運送任務等。

在此次網友評選的十大明星武器中，中國大陸國產武器占到七成。一位大陸軍事觀察員表示，中國大陸武器入選多並不是軍迷愛屋及烏的體現，更主要是2020年中國大陸的軍事現代化建設取得比較大的突破。

彈道飛彈 解放軍

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