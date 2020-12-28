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美使館轉發批中共治疆政策推特 陸指發假消息

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國駐華使館近期多次轉發美國國務院推特，批評大陸治疆政策，大陸外交部對此反駁，美駐華使領館2月以來共發布污蔑大陸虛假消息逾60條。圖／取自大陸外交部網站
美國駐華使館近期多次轉發美國國務院推特，批評大陸治疆政策，大陸外交部對此反駁，美駐華使領館2月以來共發布污蔑大陸虛假消息逾60條。圖／取自大陸外交部網站

美國駐北京使館近期多次轉發美國國務院推特，批評中國共產黨的治疆政策，稱超過100萬新疆維吾爾族穆斯林被關進「拘留營」。大陸外交部28日對此反駁稱，「美國外交部門在少數反華政客的主導下，一再散布涉疆虛假信息。」

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅於28日主持的例行記者會上表示，「美國外交部門在少數反華政客的主導下，罔顧事實、無中生有，一再散布涉疆虛假信息，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」

趙立堅強調三點，首先指美國「個別反華政客」炮製的涉疆虛假信息是「世紀謊言」。他指出，上周，新疆政府在北京舉行涉疆問題記者會，約20家外國主流媒體參加。新疆政府官員、宗教人士、教培中心畢業學員、外出務工人員等結合個人經歷介紹了新疆真實情況。

趙立堅說，「如果美國個別政客和官員真的想了解新疆的事實真相，就應該去認真讀一讀有關上述發布會實錄，而不是引用個別反華力炮製的所謂涉疆報告來繼續散播虛假信息，誤導國際社會。」

其次，趙立堅宣稱，當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、民生改善，包括維吾爾族在內的新疆各族人民過上了「夢寐以求的安居樂業、安定祥和的幸福生活」。相比之下，美國司法、執法系統存在系統性種族歧視和暴力執法，民調數據顯示75%的美國穆斯林認為美社會對穆斯林有嚴重歧視。

趙立堅指，美國駐北京使領館應該履行促進中美關係和兩國人民友好的職責，而不是散布虛假信息，攻擊和詆毀中國。他指，據統計，12月以來，美駐北京使領館共發布「汙衊抹黑中國的虛假信息超過60條」，包括無端攻擊中國共產黨和中國政治制度的文章，引發中國民眾反感和憤慨。

趙立堅稱，美國政府應該好好反思，「停止傳播政治病毒、停止借涉疆問題干涉中國內政」，把精力用在解決自身問題上，切實保護美國人民的生命，維護包括少數族裔在內的美國人民人權。

新疆 趙立堅 北京

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