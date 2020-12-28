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陸人大常委：有聲音指港民主派議員「有很多問題」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
港區全國人大常委譚耀宗表示，他近日聽到不少意見認為香港民主派區議員「有很多問題」，以及不放心民主派議員加入香港特首選委會。圖／取自新浪網
港區全國人大常委譚耀宗表示，他近日聽到不少意見認為香港民主派區議員「有很多問題」，以及不放心民主派議員加入香港特首選委會。圖／取自新浪網

大陸全國人大常委會第24次會議日前閉幕。港區全國人大常委譚耀宗表示，會議上沒有討論香港區議員資格等有關香港的事物，但他稱有聽到有意見認為香港民主派區議員「有很多問題」，他還說，還有不少聲音反應不放心民主派議員加入香港特首選委會

香港「星島日報」報導，譚耀宗在節目上表示，剛閉幕的大陸全國人大常委會並沒有討論涉及香港的事務，包括有關區議員資格及特首選委會組成等問題，但他透露，近日聽到不少意見反映，香港民主派區議員「有很多問題」，且不放心他們加入特首選委會。

另外，12名涉嫌偷渡被捕的香港人在深圳拘留，其中10人的案件28日下午2時半在深圳鹽田法院開審。對此，譚耀宗回應，大陸當局有其安排及審訊方式，不能完全與香港比較，他不會猜測12名港人在深圳審訊的結果。他還說，自己不知道大陸當局的實際安排，但此案件有一定特殊性，若相關家屬或被告不服裁決仍可提出上訴。

先前有媒體報導，人大常委會將處理香港議員的資格問題，包括明示議員必須宣誓，曾支持港獨或有危害國家安全等行為的民主派或本土派區議員可能因不符合宣誓內容恐被撤銷資格。此外，先前也有媒體指出，人大常委會考慮改組香港選舉委員會的組成，區議會在選委會掌握的117票，可能被政協取代，使得區議員不能影響香港特首選舉。

香港特首 人大常委會 選委會

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