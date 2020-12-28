12港人案深圳開庭 外國駐陸領事仍未獲准聽審

12名涉嫌偷渡台灣被廣東海警拘捕的港人中，有10人的案件28日下午2時30分在深圳鹽田法院首度開庭，法院外圍28日早上加強保安，圍起2公尺高充水護欄，封鎖行人道路，有香港警員駐守在行人道路及攔查路人，也有警車和裝甲車戒備。

香港「星島日報」報導，據了解，深圳法院指出10名港人的案件是閉門審訊，家屬旁聽要先徵得法官同意，但有媒體28日早上向法員詢問，法院表示會依法公開審理，然而，旁聽席已經額滿，法院也沒有安排庭審直播。

數名外國領事館代表，包括美、英、加拿大、葡萄牙、澳洲及荷蘭的代表，中午約1時30分就抵達法院，希望入內旁聽，直到2時半，他們仍未獲准進入法院。美國駐華大使館發表聲明，呼籲中國立即釋放12港人，容許他們28日當天就離開大陸，美國駐華大使館認為中共將不惜一切阻止民眾在其他地方尋求自由。

其中被捕的港人之一、「香港故事」成員李宇軒委託的唐姓律師回覆，自己並非官派律師，是受李宇軒委託，由於涉及商業秘密及隱私問題，不便受訪。

環球網報導，至於另外2名被捕時還未滿18歲的犯罪嫌疑人，深圳市鹽田區人民檢察院將舉行不公開聽證，並依法做出決定。

據了解，12港人的家屬先前已向各國政府及國際社會發公開信，指12港人中有英國、葡萄牙和越南公民，希望各國政府關注及介入，並派駐華領事到法院旁聽。美國駐廣州總領事館已回覆，會幫忙協調。