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美國簽署台灣保證法 陸外交部嗆：堅決反對

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自澎湃新聞

大陸外交部發言人趙立堅今天在記者會上回應美國簽署台灣保證法時表示，中方堅決反對，美方應該停止借台灣問題插手中國內政。

據澎湃新聞報導，趙立堅表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

他強調，美方應該停止借台灣問題插手中國內政，美方不得實施有關法案中針對中國、損害中方利益的消極內容和條款，以免對中美關係和台海穩定造成嚴重影響。

此外，就美方新近簽署涉藏法案，趙立堅表示，中方注意到美國簽署的有關法案，對此表示堅決反對。西藏問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

他說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。敦促美方停止借有關涉藏問題插手中國內政，不得實施有關方案中針對中國、損害中方利益的消極內容和條款，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。

趙立堅 關中

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