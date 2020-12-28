快訊

中職／12年前無緣披黃衫 倪福德將赴兄弟隨隊測試

新增8例新冠境外移入！英航班127人檢驗結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追思「民主論壇」洪哲勝 中國民運人士悼台獨前輩

世界日報 / 記者魏碧洲╱紐約報導

多位海外中國民主運動人士27日追過雲端會議追思本月18日病逝紐約的民主亞洲基金會會長洪哲勝，多表示這是中國民主化與增進兩岸和平瞭解的一大損失。

來自台灣台南的洪哲勝博士18日在紐約去世，享壽81歲。洪哲勝在台南成功大學畢業後，來美後1975年取得科羅拉多州大學土木工程博士，但全心海外推動台灣獨立運動，辭去高薪教職。他曾是台獨聯盟美國本部副主席，也曾和許信良合組台灣革命黨，曾是海外台獨重要輿論刊物如「望春風」、「台灣公論報」、「台獨月刊」負責人，推動台灣獨立與台灣民主化。但1989年六四天安門事件後，關注重點開始包括中國民主化，並在海外台商張凱勝大力贊助下，1998年7月，洪哲勝在紐約市設立民主亞洲基金會，創立文摘網站「民主論壇」，運作至今。

在由海外學者王丹擔任會長的「中華學人聯誼會」27日上午舉行的洪哲勝線上追思會中，多位海外中國民運人士先後追思洪哲勝與「民主論壇」在過去近20多年對海外內推進中國民主運動化的關鍵重要性。線上追思會由陳破空主持，發言者包括在台灣的前總統府無任所大使楊黃美幸、學者曾建元。在美國的胡平、王軍濤、唐元隽、張林、呂京花、張菁， 陳立群、葉寧、曾慧燕、薛偉及西澳大學陳傑學者等多人先後發言。

紐約台灣研究所所長黃再添因為台獨運動，與相識近半世紀的洪哲勝同時上了海外黑名單，不能返台。他指出洪哲勝在同輩台獨中，是少有自國家發展角度思考台灣獨立的前途，對中國民主化的關懷與付出實際行動，是除了普世價值的人道關懷外，更認為唯有中國民主化才能確保台灣的安全。當年曾捲人刺殺蔣經國行動的黃再添同時指洪哲勝更重視「願賭服輸」的政治文化，政治隊伍裡志同道合，一切公開，不要勾心鬥角，相互猜忌。

曾上黑名單的紐約台灣同鄉會前會長楊黃美幸，後返台擔任民進黨政府主掌外交領域的要職。她自台北指出當年介紹民運人士與台獨人士接觸，增進雙方瞭解，包括1985年邀請目前被關在大陸監獄的王炳章到台鄉會年會座談，在台獨內部被視為反叛出賣，飽受指責，但高瞻遠矚的洪哲勝適時支持她與中國民運接觸溝通的理念作法。

胡平指洪哲勝是海內外中國民運的最大支持者，認為大陸民主化與台灣安全息息相關，很多大陸朋友不支持台灣，但都能接受統一是一個選項、台灣有自決選擇的權力。代表中國民主黨全國委員會的王軍濤推崇洪哲勝的胸襟開闊，仁者無敵，雙方以普世價值為對話基礎，同時感受到對暴政統治的憤怒。西澳大學陳傑指出在1998到2007，中國內部民主運動，無人與問；洪哲勝透過「民主論壇」邀稿刊文方式，先後支持200多位中國國內外的民主運動人士，鼓勵中國民運。在中國多次坐牢的張林表示，他在被捕被關，走投無路情況下，透過「民主論壇」，得到很多大陸內部民主人士溫暖的聯繫，推崇洪哲勝是中國民主化學習的榜樣。

洪哲勝於本月18日在紐約病逝，消息傳出也震驚台灣政壇，先後舉辦追思會。洪哲勝夫人洪芳枝女士也活躍紐約台僑社區，但不幸先於今年5月去世。

台獨 紐約 黑名單 蔣經國 六四

相關新聞

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

日本新任駐大陸大使垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪時表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已...

英智庫估「2028陸GDP超美」 環時：警惕「捧殺」

英國經濟和商業研究中心日前發布報告稱，中國大陸經濟總量將在2028年超過美國，該報告認為新冠疫情及相關影響導致了對中國有...

中禁澳洲煤炭反砸自己？多省限電官方稱：需求大增供不應求

由於供電吃緊，中國許多省份緊急發出限電停產通知，重挫民生經濟，許多輿論認為主因中共突然禁止澳洲煤炭進口，嚴重影響民眾生活與工業生產，中共霸凌澳洲卻砸到中國人民的腳，損人不利己。這種說法主要源自《自由亞洲電台》12月16日一篇題為「中國制裁澳洲煤後挫本國民生經濟，浙江湖南限電關閉路燈」的報導，然而隨後數日，部分中外媒體提出異議。

追思「民主論壇」洪哲勝 中國民運人士悼台獨前輩

多位海外中國民主運動人士27日追過雲端會議追思本月18日病逝紐約的民主亞洲基金會會長洪哲勝，多表示這是中國民主化與增進兩岸和平瞭解的一大損失。

中駐英大使傳異動 美國專家鄭澤光接戰狼劉曉明

英國衛報報導，擔任中國駐英大使近10年的劉曉明即將退休，由外交部副部長鄭澤光接任。劉曉明任內多次批評英國，包含5G禁用華...

陸委會：成立緊急應變小組 維持駐港澳機構服務效能

陸委會副主委李麗珍上午在立法院外交及國防委員會提交報告稱，因應港澳疫情，成立緊急應變小組，維持駐港澳機構服務效能。面對嚴...

維權律師旁聽遭捕 中國公民記者張展被判四年徒刑

各界高度關注的中國公民記者張展被捕案件，28日上午在上海開庭，法官在開庭後的兩小時內，當庭做出判決。根據張展辯護律師任全牛的消息，法庭判張展四年有其徒刑

「12港人案」下午深圳鹽田開審 法院安保森嚴

12名涉嫌偷渡被扣押在深圳的港人，其中10人的案件，下午將在深圳鹽田法院開審。另外2名被捕時未滿18歲的港人，鹽田檢察院...

港前議員林卓廷涉披露721事件資料被捕 下午審理

據官方香港電台報導，香港民主黨副主席、立法會前議員林卓廷在社交網頁表示，今早被廉政公署人員上門拘捕，被指涉及披露「7.2...

研究「跨界」／言論緊縮 學術大佬紛「轉行」

繼賀衛方「賣酒」、孫立平「賣茶」後、于建嶸也正式「賣畫」了，這三個被視為大陸知識分子的意見領袖「轉行從商」，缺錢嗎？當然...

研究「跨界」／于建嶸賣畫 救藝術市場亂象

首屆中國、藝術發展高峰論壇前天在北京開幕。論壇上並宣布建立具權威信用認證體系的大眾藝術品交易平台，讓每幅作品都有「身分證...

中國刑法修正案 未成年人可判刑

（德國之聲中文網）2020年年末，中國推出了一系列現行法律的修正案和新法。包括《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》和《中華人民共和國刑法修正案》第11版。其中刑法修正案規定：已滿12周歲不滿14周歲的

熱門新聞

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

約談螞蟻集團後 陸央行提5點整改要求

陸石油工業新里程碑 建成年產6千萬噸特大型油氣田

阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生

陸首條智慧高鐵 京雄鐵路開通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。