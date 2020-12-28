陸委會：成立緊急應變小組 維持駐港澳機構服務效能

陸委會副主委李麗珍上午在立法院外交及國防委員會提交報告稱，因應港澳疫情，成立緊急應變小組，維持駐港澳機構服務效能。面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻的挑戰，該會除全力參與政府整體防疫工作，也持續關注中國大陸、香港、澳門疫情發展，做好駐地館處與人員防疫事務，以及關懷在陸、港、澳國人受疫情影響情形，適時提供必要的協助，堅守政府防疫的每一道防線。

李麗珍報告說，香港近日多次爆發疫情，陸委會香港辦事處除加強防疫作為，以降低病毒傳播風險外，並比照港府公務員在家上班特別安排，實施分批到班，落實人員分流，分散感染風險，並維持服務國人業務。陸委會香港辦事處受理護照、文件證明等業務則改採網路或電話預約，持續對外提供服務。

澳門疫情發生初期，配合國內防疫措施，陸委會澳門辦事處僅提供澳門居民遇特殊事故緊急來台，以及國人在澳門緊急急難事件之聯繫服務，澳門疫情本年3月中旬控制穩定後，已恢復正常服務。

9月17日進一步開放持有我居留證之港澳人士，不分事由均可返(來)台。自12月1日 起，對於獲准入境台灣人士，要求應於航空公司報到前，主動出示登機時間前3天內之核酸檢驗報告，並配合入境後居家檢疫 14 天及必要之檢疫措施。

另外，陸委會已建置「國人赴港澳動態登錄網頁」，國人前往港澳，於出發前，可利用該網頁登錄個人資料及聯繫方式，俾遇有協助請求事項時，政府可透過民眾登錄之手機或電子郵件主動聯繫，即時提供必要協助。

陸委會密切關注肺炎疫情發展，並研訂相關應變原則，陸委會及駐港澳機構依擬訂之疫情相關處理原則。成立緊急應變小組，即時通報與應處，並要求所屬人員辦公期間配戴口罩，由專人協助定時量測體溫，切實落實個人防疫工作；辦公處所購置自動消毒液等設備，定期消毒，加強防疫及管制措施，以減少疫情擴散。

對於若有同仁有發燒，或經駐地政府通知近期曾與確診個案接觸而具感染風險，或為確診個案等情形，研訂相關應處原則，亦規劃設置第二辦公處所及採在家辦公等，進行分區辦公，減少疫情擴散。