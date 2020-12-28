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唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

維權律師旁聽遭捕 中國公民記者張展被判四年徒刑

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 各界高度關注的中國公民記者張展被捕案件，28日上午在上海開庭，法官在開庭後的兩小時內，當庭做出判決。根據張展辯護律師任全牛的消息，法庭判張展四年有其徒刑。

在正式開庭前，有多名中國公民遭上海當地警方逮捕，並被帶回上海浦東分局的世界廣場治安派出所。來自甘肅省的維權律師李大偉也在被捕者當中。李大偉在傳給德國之聲的語音訊息中表示，自己當時在法庭外要求進去旁聽，但是現場的公安不允許，強調必須得到法官同意才能讓他入內旁聽。

他說：「我跟他們說公民來參加旁聽，就是在公開審理的案子中，對法院跟法官的行為進行監督。如果要法官同意，那我們這種監督還有什麼意義呢？」

李大偉告訴德國之聲，目前至少有9人被帶回派出所，且公安不准他們離開。張展因今年二月至武漢報導當地在封城期間的狀況，在今年5月14日與友人失聯，之後被上海浦東分局以尋釁滋事的罪名，關進上海浦東新區看守所。她從今年6月起斷斷續續的多次絕食抗議，後來被看守所用鼻胃管強迫灌食，並為防止她拔掉鼻胃管，在腰間用約束帶綁住她的手。

根據11月13日公開的起訴書，上海浦東新區人民檢察院以「尋釁滋事罪」，建議判處張展四年以上丶五年以下的有期徒刑。張展的辯護律師張科科12月25日去看守所會見張展，在會見後的聲明中寫道，張展已瘦到與被關前的照片相差非常大。他寫道：「上周任全牛律師已來見過，說見到張展已瘦到『脫相』，我還略覺誇張。沒想到我再見時，竟然近乎如其所述。」

張科科在聲明中說當他問張展是否知道自己瘦了多少，張展說今年五月被刑拘之前體重大概140斤，目前估計約100至110斤之間。她說沒有鏡子，也不知道自己臉瘦到什麼程度。張科科寫道：「期間她又流下眼淚，仍出乎我的意料。如此堅強倔強的人。或許是她感動於外界朋友的關心問候吧。」

余文生案上訴失敗

與此同時，中國人權律師余文生的妻子許豔27日發布聲明表示，余文生的辯護律師於26日收到江蘇省高級人民法院的刑事裁定書。裁定書內容顯示，該法院12月13日針對余文生提出的上訴做出判決，決定維持一審的審判結果，也就是將余文生以「煽動顛覆國家政權罪」判處四年刑期。

許豔與余文生的辯護律師都對這個結果表達強烈抗議，批評江蘇省高級人民法院在辯護律師尚未復制完卷宗，以及辯護律師未提供辯護詞的情況下，做出二審的判決。

許豔在聲明中寫道：「我針對江蘇省高級人民法院沒有做到二審的救濟途徑，沒有保障當事人和辯護律師的法律權利，便強行硬判的行為，表示堅決不服與強烈的抗議。我會對江蘇省高級人民法院及辦案的法官進行投訴控告，並為丈夫余文生律師案進行申訴。」

余文生的辯護律師藺其磊與盧思位也在27日針對二審維持原判的消息發表聲明，表示江蘇省高院至今沒向辯護人書面通知合議庭的組成人員，也為書面提供該院審委會成員名單，強調這些行為已嚴重違法。

此外，兩位辯護律師也在聲明中稱，他們此前要去法院復制光盤時，江蘇省高院不斷以各種理由不讓辯護律師行使此權利。他們表示，法院在未保障辯護人閱卷權利的情況下做出二審判決已違法。他們寫道：「江蘇省高院審理余文生案的二審程序嚴重違法，將構成實質性重審理由，我們將幫助家屬和余文生本人繼續維護其合法權利，直到他獲得自由。」

根據徐州市中級人民法院一審對余文生案做出的判決，余文生被中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」判處4年有期徒刑，並剝奪政治權利3年。他的刑期從2018年1月19日至2022年3月1日止。

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