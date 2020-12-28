快訊

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
日本新任駐陸大使垂秀夫日前接受大陸澎湃新聞專訪。（澎湃新聞）
日本新任駐陸大使垂秀夫日前接受大陸澎湃新聞專訪。（澎湃新聞）

日本新任駐大陸大使垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪時表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

據澎湃新聞報導，垂秀夫表示，日中關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，對中國來說也應該是同樣的。儘管日中關係對彼此都很重要，但是它也有著脆弱的一面。一路走來，既有好的時期，也有不好的時期。今天比較良好的日中關係來之不易，我們應該珍惜這一局面。

他指出，日中兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的。但毋庸置疑的是，二者也是互相搬不走的鄰居。既然如此，我們就只有通過外交手段在日中之間建立起穩定的關係。在堅持正當主張的同時，也要盡可能地開拓合作領域、積極保持互動。從這個意義上講，他認為今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係有著重要的意義。

垂秀夫提到，日本首相菅義偉剛上任不久，就跟大陸國家主席習近平以電話形式進行了首腦會談。會談中，兩國領導人就推動兩國關係新發展達成了一致。他認為最需要的是建立穩定的關係，相信這就是菅義偉的對中政策。

針對RCEP等經濟合作機制，他表示，不僅能夠改善包括日中兩國在內的成員國的市場准入環境，而且也能對健全知識產權和電子商務等規則、促進地區貿易和投資以及提高供應鏈效率方面起到推動作用。

垂秀夫說，當前課題是RCEP的早日生效與全面落實。關於日中韓FTA，今後將參考RCEP的實施情況展開討論。包括規則在內，重要的是要使其成為大幅超越RCEP的高標準協定。

他提到，此前，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮。但對於中國是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

垂秀夫說，日中間確實還存在著一些懸而未決的課題，但是作為在世界經濟中發揮巨大作用、牽引東亞地區繁榮火車頭的日中韓三國，應本著攜手解決國際社會各種各樣課題的宗旨，繼續推進務實合作。日本有日本的特點，比如在技術方面，中國也有中國的特點，例如有很大的市場，兩國在經濟上可互相幫助。就他所知，現在中國對CPTPP也有興趣，所以希望雙方能夠往好的方向發展，兩國在經濟方面能有開闊的合作。

日本 習近平

延伸閱讀

習近平主持民主生活會：政治局要率先學懂習思想

董建華盛讚習近平 中國出了高瞻遠矚的領導人是福

普立茲獎作家佛里曼：錢給得夠多，華府政客就賣你武器！

臨床數據仍受質疑，習近平的「疫苗外交」有用嗎？

相關新聞

港前議員林卓廷涉披露721事件資料被捕 下午審理

據官方香港電台報導，香港民主黨副主席、立法會前議員林卓廷在社交網頁表示，今早被廉政公署人員上門拘捕，被指涉及披露「7.2...

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

日本新任駐大陸大使垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪時表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已...

英智庫估「2028陸GDP超美」 環時：警惕「捧殺」

英國經濟和商業研究中心日前發布報告稱，中國大陸經濟總量將在2028年超過美國，該報告認為新冠疫情及相關影響導致了對中國有...

維權律師旁聽遭捕 中國公民記者張展被判四年徒刑

各界高度關注的中國公民記者張展被捕案件，28日上午在上海開庭，法官在開庭後的兩小時內，當庭做出判決。根據張展辯護律師任全牛的消息，法庭判張展四年有其徒刑

「12港人案」下午深圳鹽田開審 法院安保森嚴

12名涉嫌偷渡被扣押在深圳的港人，其中10人的案件，下午將在深圳鹽田法院開審。另外2名被捕時未滿18歲的港人，鹽田檢察院...

研究「跨界」／言論緊縮 學術大佬紛「轉行」

繼賀衛方「賣酒」、孫立平「賣茶」後、于建嶸也正式「賣畫」了，這三個被視為大陸知識分子的意見領袖「轉行從商」，缺錢嗎？當然...

研究「跨界」／于建嶸賣畫 救藝術市場亂象

首屆中國、藝術發展高峰論壇前天在北京開幕。論壇上並宣布建立具權威信用認證體系的大眾藝術品交易平台，讓每幅作品都有「身分證...

中國刑法修正案 未成年人可判刑

（德國之聲中文網）2020年年末，中國推出了一系列現行法律的修正案和新法。包括《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》和《中華人民共和國刑法修正案》第11版。其中刑法修正案規定：已滿12周歲不滿14周歲的

南華早報：30海外港人 列國安法通緝名單

香港南華早報今天披露，約30名人在海外港人遭警方以涉嫌違反港區國安法為由通緝，包括前立法會議員許智峯、梁頌恆，以及較早離...

12港人受審前夕 家屬律師被「約談」

12名港人涉嫌偷越邊境案在內地被控，其中10人明日下午在深圳鹽田人民法院受審。明報報導，多名早前獲被告家屬委託的內地律師...

中澳煤炭之爭波及貨船船員 千人受困海上數月

中澳兩國爭端日益惡化，中國禁止澳洲煤炭進口做為報復，卻意外波及貨船船員。外媒報導，目前約有70艘載有澳洲煤炭的貨船，因中...

陸訂國統法箭在弦上？大陸事務人士：兩岸失去彈性空間

大陸國台辦上周例行記者會，新華社記者提問大陸是否制定「國家統一法」？，發言人朱鳳蓮並未否認，使得大陸可能已在研擬國家統一...

熱門新聞

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

女童哭鬧！送醫檢查見體內藏「佩佩豬」 醫生、父母全傻眼

螞蟻集團被約談 陸央行開炮：藐視監管要求、違規套利

約談螞蟻集團後 陸央行提5點整改要求

陸石油工業新里程碑 建成年產6千萬噸特大型油氣田

阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。