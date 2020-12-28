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英智庫估「2028陸GDP超美」 環時：警惕「捧殺」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中美關係備受國際社會關注。圖／取自美聯社
中美關係備受國際社會關注。圖／取自美聯社

英國經濟和商業研究中心日前發布報告稱，中國大陸經濟總量將在2028年超過美國，該報告認為新冠疫情及相關影響導致了對中國有利的中美競爭形勢。大陸官媒環球時報社評認為，很多中國人的第一反應是對「捧殺」的警惕；該報告有向美國和西方世界拉響「中國在加快崛起」警報的意味。

社評指出，中美GDP對比是否會如英日智庫所預言的那樣演化下去存在很多不確定性，之前幾年匯豐銀行等甚至有過2025年就能超過美國的預測，後來中國經濟增速放緩，改變了人們的預期。

社評說，聽到8年後中國GDP就將超過美國的說法，很多中國人的第一反應是對「捧殺」的警惕。這種心態是健康的。而且在大陸看來，英國經濟和商業研究中心發布這個報告，有向美國和西方世界拉響「中國在加快崛起」警報的意味，要刺激、鼓動美西方社會「行動起來」。

評論稱，中國GDP早晚會超過美國，就像印度GDP大約會在10年後超過日本一樣，是個時代趨勢。中美力量對比和世界地緣政治形勢都不會在那個臨界點前後發生質的變化。達不達到那個臨界點，中國已有能力捍衛自己的國家安全，從容抵制美國的各種脅迫，堅持走符合本國國情的發展道路。

評論坦言，即使越過了那個臨界點，中國也將在很長時間裡繼續處於戰略被動，美國糾集盟國的圍堵不會撤銷，反而存在變本加厲的可能性。

評論說，中國實現經濟高質量發展的轉型還有很多硬仗要打，光是圍繞各項卡脖子技術實現突破就很不容易。注定要經歷一場艱苦的持久戰。第二，保持戰略上的謙虛謹慎非常重要。中國要在未來幾十年堅決避免對撞。

評論又說，中國的經濟規模光是達到美國的水平，產生不了中美戰略態勢的扭轉。只有集中力量辦好自己的事，中國的經濟總量把美國甩下去一大截，才有可能壓垮美國遏制中國的意志，迫使它和它的一些盟友認真思考以一種新方式與中方打交道。它的時間跨度不會是一二十年那麼短。

英國

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