中國刑法修正案 未成年人可判刑

（德國之聲中文網）2020年年末，中國推出了一系列現行法律的修正案和新法。包括《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》和《中華人民共和國刑法修正案》第11版。其中刑法修正案規定：已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。

中國國家主席習近平12月26日以簽署主席令的方式正式推出了上述法律。據包括“澎湃新聞”的中國媒體報道，近年來，一些低齡未成年人實施的惡性犯罪案件，對被害人和社會造成嚴重傷害，引發公眾強烈不安，多次引發是否應該下調刑事責任年齡的討論。而在去年大連13歲男孩殺害10歲女孩案發後，這樣的討論達到高潮。報道稱：“刑法修正案（十一）對法定最低刑事責任年齡作個別下調，是立法機關在對低齡未成年人嚴重犯罪現實准確判斷的基礎上，對民意作出的積極回應。”

無法忽視的社會問題

根據中國現行刑法規定，未滿14周歲的未成年人，無需承擔任何刑事責任。近年來，一些嚴重暴力犯罪案件涉事者因未達到法定年齡而免於承擔刑事責任，引起社會各界廣泛關注和討論。在中國的問答型社交媒體知乎上，相關討論也比較激烈。有用戶發問：存在未必合理，如果迫切需要降低刑事責任年齡，應該下降到幾歲為宜？有用戶回應稱：“很多人想通過是否擁有明白是非的能力來判定刑事責任年齡。這是錯誤的，大部分五六歲的孩子就已經知道不能殺人放火。私以為克制犯罪沖動的能力才是衡量刑事年齡的重要標准。”也有用戶指出：“現在12-14歲的少年犯罪問題已經是一個無法再忽視的社會問題了。”

近10年來，中國發生了多起引起社會劇烈方向的未成年人犯罪案。包括2020年5月西安市藍田縣4名男生性侵案。2019年10月大連13歲男孩殺女孩案。2019年3月江蘇13歲男孩弒母案。2018年12月湖南13歲男孩弒父弒母案以及2015年10月湖南3名學生殺死退休老師案。所有案件的共同點是犯罪年齡都為11至13歲之間，而且都因罪犯未達到刑事責任年齡，所以不予追究刑事責任。

“矯治教育”

如今中國立法機關用修改兩部相關法律的方法來回應這一社會問題。除了刑法修正案以外，新修訂的預防未成年人犯罪法規定：對那些因不滿法定刑事責任年齡不予刑事處罰的孩子，經專門教育指導委員會評估同意後，教育行政部門會同公安機關可以決定對其進行專門“矯治教育”。矯治教育的專門場所實行“閉環管理”。中國的公安機關、司法行政部門負責未成年人的矯治工作，教育行政部門承擔未成年人的教育工作。

除此以外，中國未來將加強專門學校建設，對有嚴重不良行為的未成年人進行專門教育。新修訂的預防未成年人犯罪法規定：父母或者其他監護人、所在學校可以向教育行政部門提出申請，經專門教育指導委員會評估同意後，由教育行政部門決定將其送入專門學校接受專門教育。

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