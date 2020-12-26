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陸學者：台灣不會成為拜登上台後中美的核心問題

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通。（取自清華大學網站）
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通。（取自清華大學網站）

再不到一個月時間，拜登就將出任美國總統。北京清華大學國際關係研究院院長閻學通接受大陸《財新網》專訪時指出，北京當局應對拜登將會比應對川普更複雜，而非更簡單。 他預期，未來拜登1可能持續增加售台武器數量、擴大與台灣的軍事合作規模等，但台灣問題不會成為中美之間的核心問題。

在專訪中對於拜登上任後中美如何控管台海分歧，閻學通表示，核武器是可以防止中美之間進行直接戰爭的。核武器曾防止美蘇陷入熱戰，防止印巴軍事衝突升級為戰爭，還防止了美國與北韓因朝鮮半島核危機發生戰爭。

閻學通說，正是由於中美都不敢發生核戰爭，所以在台灣問題上，雙方的做法都是將「不讓戰爭發生」作為自己的底線。

他指出，現在川普在涉台問題上所做的一切，都沒有導致戰爭，所以拜登會認為這樣做是安全的，不會在現有的基礎上退回去，只是「再往前走多遠」的問題。

閻學通預期，拜登在現有基礎上往前再走一些小步的可能性依然存在。比如，增加售台武器數量、擴大與台當局軍事合作的規模等等。但這都只是程度變化，不是性質變化，沒有引發戰爭的危險，符合雙方在對台政策上的底線思維。

他認為，拜登上台後，台灣問題會給中美關係製造更多麻煩，但不會成為中美之間的核心問題。核心問題是雙方能否對中美關係的性質達成共識，亦即中美關係究竟是以競爭為主，還是以合作為主。

閻學通表示，現在中美雙方都不會相信對方所說的話；不會以對方宣示的政策為判斷依據，從而不會根據政策宣示做出反應。這意味雙邊關係的不確定性會增強。

相對於現在的情況，冷戰時期美蘇對於對方的政策宣示是非常認真的。當時他們認為，對方公開宣示的政策是真的。現在中美雙方卻都認為，對方公開宣示的政策是不可信的，只能依據對方的行為來判斷對方的實際政策是什麼。

閻學通稱，在中美這樣的大國競爭中，如果雙方不能做到政策上坦誠相見，就沒法管理雙邊的戰略競爭了。

閻學通在日前出版的最新著作《大國領導力》中指出，「中美誰能贏得未來10年的戰略競爭，取決於誰能比對方進行更有效的改革」。

他指出，大國戰略信譽的基礎有兩個核心要素：一是該國的成功，即成功體現該國做事的能力；二是該國履行承諾的歷史，即不食言的紀錄。

在防範新冠疫情方面，閻學通認為，中國顯示出比美國強的防疫能力，中美兩國抗疫結果的比較，顯然有利於中國而不利於美國提高國際信譽。

閻學通表示，中美兩國都承諾向其他國家提供疫苗，何方能提高自身的國際信譽取決於提供疫苗的效果，即速度快慢、藥效優劣和價格高低。但由於目前還沒有結果，因此尚無法評估。

戰爭 拜登

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