回應龐培歐 中共統戰部：統戰活動都是堂堂正正展開

美國國務卿龐培歐日前宣布，反制中共大外宣，並對中共統戰部官員祭出赴美簽證限制措施，終止5項美中交流計畫。中共統戰部新聞發言人表示，這是對統戰的汙衊詆毀，予以強烈譴責與反對，並稱中共統戰部的活動都是在陽光下堂堂正正展開， 中共團結一切可以團結的力量，致力於中華民族復興的目標都不會改變。

新華社今日刊登一篇中共統戰部的談話文章。該文首先批評美方的政治人物，稱其熱衷炮製與炒作各種反華議題，對統戰進行詆毀，這些都是顛倒黑白、捏造事實，嚴重干擾海外中國人、留學生群體及有關機構正常的工作、學習和活動，破壞中美之間的正常交往和合作。

該發言人接著說明所謂的統戰意涵。他稱，中共領導統一戰線就是要凝聚人心、彙聚力量，積極促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，共同致力於實現國家富強、民族復興、人民幸福。

接著他稱，中共中央統戰部的活動都是在陽光下堂堂正正開展。無論龐培歐等反華政治人物拋出多少「陰謀論」、「滲透論」論調，中共團結一切可以團結的力量致力於中華民族偉大復興的目標都不會改變。