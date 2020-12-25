美中量子科技相爭 中國里程碑式突破受質疑

中國科學院研製的量子電腦原型機「九章」於4日宣布面世，被稱為中國「里程碑式的突破」，但近日有專家對此提出質疑。

中國科學院日前介紹「九章」時表示，上述量子電腦系統處理高斯玻色取樣（Gaussian Boson Sampling）的速度，較目前最快的超級電腦快百兆倍（「九章」一分鐘完成的任務，超級電腦需要一億年），與去年谷歌（Google）發表的53個超導比特量子電腦原型機「懸鈴木」（Sycamore）相比，則快了100億倍。

不過，美國之音（VOA）今天報導，帶領「懸鈴木」研發團隊的美國加州大學教授馬蒂尼斯（JohnMartinis）對這一說法表示懷疑。

他說，「現在其他人正在對此進行認真思考，我們不知道這一論斷是否真的正確。這是一個典型的科學問題，你必須十分謹慎地對這部電腦進行分析，看這個結論是否真正正確」。

馬蒂尼斯還說，谷歌的電腦對錯誤十分敏感，不允許任何一個錯誤發生，「這是一個很有力的證據，表明他們的電腦的複雜性是正確的」；而中國的電腦即使有錯誤，似乎仍然可以有訊號出現。

馬蒂尼斯表示，專家正進一步討論中國的「九章」，這一最新量子優勢的論證工作尚無定論。此外，「九章」另一個明顯劣勢在於它不是一個可編程（programmable）意義上的電腦。

在安全性方面，美國理論電腦專家亞倫森（ScottAaronson）說，量子電腦可用於破解現行的網路加密體系，「目前的網絡安全性都是由基於計算複雜性的加密技術來保證的，但在可以輕易計算龐大數據的量子電腦面前現行體系就會失守」。

美國麻省理工學院的數學家秀爾（Peter Shor）也曾表示，量子電腦威脅到網路加密只是時間的問題。

報導說，在中美科技競爭的背景下，上述專家說法引發外界關注。

在量子科技領域，美國總統川普曾於2018年的相關法案中強調全方位加速量子科技的研發與應用，確保美國量子科技領先地位，開啟量子領域的「登月計畫」。

中國方面，中共中央政治局10月中旬曾就量子科技研究和應用前景舉行第24次集體學習，意在推進中國量子科技的發展，下好「先手棋」。

綜合陸媒報導，中共總書記習近平在會中強調，「當今世界大變局，科技創新是一個關鍵變量」， 「近年來，量子科技發展突飛猛進，成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用」。