快訊

野溪溫泉安全須知：行前必備知識與裝備經驗談

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本民眾對陸不抱好感近9成 孔鉉佑：雙方仍有敏感因素

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸駐日大使孔鉉佑近期受訪。圖／取自大陸駐日本大使館
大陸駐日大使孔鉉佑近期受訪。圖／取自大陸駐日本大使館

針對日本民眾對大陸不抱有好感的比重增至89.7%，大陸駐日大使孔鉉佑稱，主要原因有三：日本未能做好準備接受全新的中國、國際社會的影響，以及中日雙邊關係仍存在敏感因素。

據大陸駐日大使館網站消息，孔鉉佑3日接受日本國際貿易促進協會會刊《國際貿易》專訪。對於日本民眾對陸好感甚低，他表示，有三個原因造成。首先，在於大陸發展迅速早已今時不同往日，而日本還沒做好準備去接受和看待一個全新的中國。

其次則是來自國際社會的影響。孔鉉佑說，資訊化時代，其他國家的對中國的認識不免影響日本民眾看待大陸的目光。最後是中日雙邊關係中仍存在一些敏感因素，能否妥善管控分歧，關係到兩國民間感情的好壞。

孔鉉佑強調，中日在體制、道路、價值觀等多方面上存在客觀差異，導致雙方在處理同一問題上往往採取不同做法，令日本國民在情感上難以接受。整體而言，這是一個非常複雜的社會問題，且日本媒體對中報導有失客觀與公允，也對民眾形成誤導。

孔鉉佑還分析，美國下任總統拜登就任後的政策，會與現任總統川普有所不同。如果拜登政府願意透過對話解決中美之間的分歧，陸方願以誠相待，未來中美關係的走向取決於拜登政府的選擇。

對於中日關係，他稱，明年對中日以及雙邊關係而言意義非凡。2021年日本將舉辦東京奧運會，2022年北京將舉辦冬奧會，同時2022年還是中共與日本建交的50周年，應進一步深化雙邊關係。

日本 拜登 東京奧運

延伸閱讀

明年會更好

全球轉向綠色能源 銅需求倍數增長

背棄民意 耶誕夜送萊豬大禮

亞洲平衡基金 紅不讓

相關新聞

日本民眾對陸不抱好感近9成 孔鉉佑：雙方仍有敏感因素

針對日本民眾對大陸不抱有好感的比重增至89.7%，大陸駐日大使孔鉉佑稱，主要原因有三：日本未能做好準備接受全新的中國、國...

向華強、向佐申請在台依親居留 否認移民台灣

陸委會昨日證實，香港影視大亨向華強目前有向移民署提出「依親居留」申請，申請案正由主管機關移民署在作業當中。外界認為，向華...

陸學者：應停止中美關係斷崖式下跌狀態

中國國際問題研究院院長蘇格今日投書環球時報，談論中美關係如何調整。他提及，拜登政府上台後將著手處理國內問題，儘管美國對中...

黎智英保釋引關注 建制派團體籲全民監控防潛逃

香港壹傳媒集團創辦人黎智英獲法庭批准保釋一事持續引起關注，建制派團體批評法院有關決定，並呼籲市民配合警方，以「全民天眼」...

北京要求 機關幹部和國企員工帶頭在京過節

據北京日報報導，北京市委書記蔡奇23日主持疫情防控會議時表示，要減少元旦、春節期間人員流動和聚集，提出在京機關幹部和國有...

陸書出版送審 陸委會：有法必依

明年大陸圖書在台出版要先向文化部申請許可一事，出版界批評為「文化封鎖」。陸委會發言人邱垂正昨表示，面對大陸對台統戰，各種...

十四五綱要草案編制 李克強：要留有餘地

陸媒今天報導，中國國務院總理李克強昨天要求「十四五規劃」綱要草案編制要「兼顧當前和長遠」、「既鼓舞人心，又留有餘地」，並...

香港律政司就黎智英保釋正式上訴 法院29日開庭處理

壹傳媒創辦人黎智英23日獲批准保釋回家，為香港首例涉嫌違反香港國安法但獲准保釋的案件，香港律政司24日正式提交寫明「緊急...

若律政司上訴失敗 陸專家建議將黎智英移交大陸審訊

壹傳媒創辦人黎智英23日獲准保釋，大陸全國港澳研究會會員、法學教授傅健慈直指法官犯了原則性錯誤，若律政司向終審法院上訴失...

黎智英停用推特帳號 友人：為香港願付自由代價

壹傳媒集團創辦人黎智英昨天獲香港高等法院批准保釋後，他為香港民主發聲的推特帳號，今天已經停用，所有文章消失。他的友人強調...

陸書在台出版需送審！陸委會：因應大陸統戰 有法必依

出版商對於明年大陸圖書來台要先向文化部申請許可一事，批評為「文化封鎖」。陸委會發言人邱垂正今日表示，面對大陸對台進行統戰...

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

陸委會發言人邱垂正今日表示，香港影視大亨向華強已向移民署提出「依親居留」申請，正由主管機關移民署作業當中，有關香港居民申...

熱門新聞

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

螞蟻約談官方發文不足百字 陸媒：釋放3強烈信號

阿里巴巴遭調查股價大跌 回應：業務一切正常

「別了！」德大使退休 耿爽：終於擺脫了

陸書在台出版需送審！陸委會：因應大陸統戰 有法必依

向華強、向佐申請在台依親居留 否認移民台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。