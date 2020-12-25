日本民眾對陸不抱好感近9成 孔鉉佑：雙方仍有敏感因素

針對日本民眾對大陸不抱有好感的比重增至89.7%，大陸駐日大使孔鉉佑稱，主要原因有三：日本未能做好準備接受全新的中國、國際社會的影響，以及中日雙邊關係仍存在敏感因素。

據大陸駐日大使館網站消息，孔鉉佑3日接受日本國際貿易促進協會會刊《國際貿易》專訪。對於日本民眾對陸好感甚低，他表示，有三個原因造成。首先，在於大陸發展迅速早已今時不同往日，而日本還沒做好準備去接受和看待一個全新的中國。

其次則是來自國際社會的影響。孔鉉佑說，資訊化時代，其他國家的對中國的認識不免影響日本民眾看待大陸的目光。最後是中日雙邊關係中仍存在一些敏感因素，能否妥善管控分歧，關係到兩國民間感情的好壞。

孔鉉佑強調，中日在體制、道路、價值觀等多方面上存在客觀差異，導致雙方在處理同一問題上往往採取不同做法，令日本國民在情感上難以接受。整體而言，這是一個非常複雜的社會問題，且日本媒體對中報導有失客觀與公允，也對民眾形成誤導。

孔鉉佑還分析，美國下任總統拜登就任後的政策，會與現任總統川普有所不同。如果拜登政府願意透過對話解決中美之間的分歧，陸方願以誠相待，未來中美關係的走向取決於拜登政府的選擇。

對於中日關係，他稱，明年對中日以及雙邊關係而言意義非凡。2021年日本將舉辦東京奧運會，2022年北京將舉辦冬奧會，同時2022年還是中共與日本建交的50周年，應進一步深化雙邊關係。