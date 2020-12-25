袁國勇：港府購買的三款疫苗未必能阻止無症狀感染

香港微生物學系講座教授袁國勇與其團對今日撰文表示，香港預先採購的三款新冠疫苗，皆能防止接種者出現有病徵感染或嚴重併發症，但未必能阻止無症狀感染，減滅上呼吸道釋放病毒，因此仍有可能感染他人。

據香港電台報導，袁國勇在文中列出三款疫苗的特點與保護效力。首先指，中國科興的滅活疫苗，第一、二期臨床研究數據顯示，在眾多疫苗中似乎最安全，副作用最少，但預計保護時間較短。

復星及德國BioNTech合作研發的疫苗，臨床保護效果較佳，亦相對安全；第三款阿斯利康和牛津大學研發的疫苗，因曾出現兩宗接種後出現橫貫性脊髓炎的情況，要較長時間看清副作用。

袁國勇稱，應先行採用科興的滅活疫苗，以及復星和BioNTech合作研發的疫苗。他強調，科興第三期臨床研究結果有待正式發表，要有同行評審的國際醫學期刊刊登數據後，再分析臨床保護力和安全數據，方可正式決定使用。