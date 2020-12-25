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陸學者：應停止中美關係斷崖式下跌狀態

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
拜登政府即將上台，大陸學者呼籲中美關係應改善。圖／取自法新社
拜登政府即將上台，大陸學者呼籲中美關係應改善。圖／取自法新社

中國國際問題研究院院長蘇格今日投書環球時報，談論中美關係如何調整。他提及，拜登政府上台後將著手處理國內問題，儘管美國對中政策調整空間有限，但似能推動雙方不同層級與界別的交流平台恢復或重建，讓中美關係重回正常或者至少停止斷崖式下跌狀態。

據環球時報報導，蘇格判斷，中美美關係存在三類問題，需要妥善地處理，分別是有共同利益的領域；誰也改變不了誰的客觀存在；某些具潛在爆炸性的問題。

他接著提出，三種問題有三種不同但相互關聯的處理辦法。他提出，要「管控分歧，避免對抗」，通過危機管理機制，嚴防擦槍走火，尤其須避免戰略誤判，摒棄零和遊戲和冷戰思維。

第二點，他表示，要「和平共處，求同存異」。蘇格認為，意識形態、政治制度與發展道路都應尊重對方，尊重彼此核心利益，也要避免經貿問題政治化，他強調制裁與貿易戰無益於任何一方。

最後，蘇格提及「先易後難，務實合作」。他認為，儘管競爭不可避免，但雙方仍在許多領域可以合作，包含氣候變化、疫情、公共與網路安全、反恐等全球性挑戰；雙方在北韓核武、伊朗核武、阿富汗等地區問題上也可加強溝通，並探討疫後供應鏈重構、金融穩定、WTO改革或CPTPP合作等。此外，還可逐步探討兩軍、執法、能源等領域的務實合作。

蘇格最後強調，不衝突、不對抗是中美雙方都應守住的底線，相互尊重是雙邊關係的基礎，而合作共贏則是共同目標。

核武 反恐

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