向華強、向佐申請在台依親居留 否認移民台灣

陸委會昨日證實，香港影視大亨向華強目前有向移民署提出「依親居留」申請，申請案正由主管機關移民署在作業當中。外界認為，向華強一家想移民台灣，對此向華強之妻陳嵐昨日回應，丈夫與兒子拿台灣居留證件，但否認打算移民台灣，居留證只是方便出入台灣。

向華強因與北京關係良好，近期謠傳他想藉由「投資移民」、「依親移民」等方式移民台灣。向華強之妻陳嵐人稱向太，是台灣人；兒子向佐娶台灣女演員郭碧婷為妻，兩人均符合申請港人依親移民的條件，即有直系血親或配偶在台灣設有戶籍。

據《香港01》報導，陳嵐在回覆媒體相關詢問時否認要以「依親移民」方式移民台灣。他說，丈夫和兒子拿台灣居留證件，否認他們移民台灣。兩人拿了依親居留簽證後可方便隨時方便出入台灣，目前沒有移民打算。