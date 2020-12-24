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香港律政司就黎智英保釋正式上訴 法院29日開庭處理

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英23日獲批准保釋回家，香港律政司24日正式提交寫明「緊急（URGENT）」的上訴文件。（圖／取自海外網）
壹傳媒創辦人黎智英23日獲批准保釋回家，香港律政司24日正式提交寫明「緊急（URGENT）」的上訴文件。（圖／取自海外網）

壹傳媒創辦人黎智英23日獲批准保釋回家，為香港首例涉嫌違反香港國安法但獲准保釋的案件，香港律政司24日正式提交寫明「緊急（URGENT）」的上訴文件，要求香港終審法院進行緊急聆訊，並在公眾假期開庭，希望申請臨時命令，要求終審法院在等候處理上訴許可期間再度羈押黎智英。

香港「星島日報」報導，香港律政司就黎智英的保釋申請已定於29日（下周二）早上10時在終審法院開庭處理。

據了解，黎智英23日早上向香港高等法院國安法指定法官李運騰申請保釋，李運騰批准黎智英的保釋申請，保釋金共1千萬港元（約3628萬新台幣），另加30萬港元（約109萬新台幣）人事擔保，不得離開香港、需交出所有旅遊證件、居住於報稱地址，並且每周到警署報到3次。

黎智英在保釋期間不得直接或間接接受外國或境外機構、組織、人員的指使、控制、資助，對香港或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，不得會見任何外國官員，不得接受所有形式的訪問，不得在線上或線下發表任何文章，不得在社交媒體上發表意見或留言。

香港 黎智英 國安法 壹傳媒

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