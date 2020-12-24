香港今增71例 本土多為家庭群聚造成
香港疫情持續，今日香港新增71例確診，其中61例為本土病例，30例源頭不明，再有50例初步確診個案。香港衛生防護中心表示，本土案例許多是因家庭聚會所致，呼籲港民在接下來的假期，避免集體活動，減低不明個案的傳染風險。
據港媒香港電台報導，香港衛生防護中心張竹君表示，近日的確診者當中，多由冬至的家庭聚會引起，有一連串13至16人的家庭群組出現感染個案，讓一家三代受到影響。呼籲接著的耶誕節與新年假期港人要避免群聚。
此外，今日的初步確診病例中，有一名是95歲佛教醫院的病患，此前他在伊利沙伯醫院的檢測一度呈陰性。醫管局表示，該名病患在9日因為發燒，被送入伊利沙伯醫院，當時檢測結果為陰性，在服用抗生素後退燒。
13日該名病人轉往佛教醫院做康復治療，近日再次發燒。昨日初步確診後，又轉送伊利沙伯醫院隔離，不過病人體內找不到抗體。佛教醫院因有9名病人被列為密切接觸者，港府正進行源頭追蹤，將檢視病人是入院前已感染，還是在院內感染。
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