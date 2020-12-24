若律政司上訴失敗，專家建議將黎智英移交大陸審訊

壹傳媒創辦人黎智英23日獲准保釋，大陸全國港澳研究會會員、法學教授傅健慈直指法官犯了原則性錯誤，若律政司向終審法院上訴失敗，建議特區政府引用國安法有關條例，將黎智英移交大陸審訊，以免他保釋期間潛逃。

香港橙新聞報導，傅健慈稱，近期已有多名暴徒棄保潛逃，有跡象顯示背後是有組織協助，黎智英作為反對派的領導，與外國關係匪淺，現有多案在身且涉嚴重罪行，潛逃風險肯定十分之高。

傅健慈表示，黎智英是在保釋期間，涉觸犯香港國安法被捕，根據香港刑事訴訟程式條例第9G條有關保釋規定，便足以拒絕讓黎保釋，連同引用國安法第42條的有關保釋條文，法官已不應批准黎保釋。若黎智英最後真的潛逃，有關法官必須問責。

他進一步指出，這次黎智英的保釋條件眾多，包括禁離居所、禁見外國官員、不能接受訪問等，反映法官心底也知道黎智英的潛逃和再犯風險有多高。律政司迅速引用《香港終審法院條例》第35條向終審法院上訴，希望作出補救，不過，若律政司上訴失敗，特區政府便要考慮引用國安法第55條和第66條，將黎智英移送大陸審理。