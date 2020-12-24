陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

陸委會發言人邱垂正今日表示，香港影視大亨向華強已向移民署提出「依親居留」申請，正由主管機關移民署作業當中，有關香港居民申請來台居留定居，會依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（許可辦法）相關規定予以審核。

向華強是香港影視圈的大哥，與北京關係良好，他個人也與台灣關係頗深，太太陳嵐就是台灣人，台灣女演員郭碧婷是他的媳婦，父親向前是中華民國國軍少將，生前是香港新義安幫會的領導人。

對於向華強背景親中，陸委會是否會對其「依親居留」申請做審查？邱垂正透露，向氏父子今年9月初申請入境以來，是以商務履約入境，會在台灣停留三個月，必要時再延長三個月。據了解，他們是停留台灣期間，向移民署提起依親居留申請，目前正由主管機關依法審核當中。

向華強兒子向佐是中華全國青年聯合會委員，該組織為中共共青團的統戰組織，具有這樣背景的人來台，這是否會違反「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相第9條相關規定？

邱垂正稱，如果是依親居留申請，相關的聯審單位會本於權責進行必要審核，我方在8月也對「許可辦法」第22條、第30條作修正，入境後曾擔任中共黨政軍的「人流審核」方面會經由聯審會審核。向華強目前是以商務履約的需求來台，我方同意來台進行商務履約為期三個月。

在台香港團體邊城青年認為，政府不應讓支持中共港人來台，邱垂正則表示，社會對這個案件的關心，政府都有注意到，陸委會尊重相關機關依權責審核。

陸委會曾在今年8月修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條與第30條之修正。陸委會當時表示，這是防範因應大陸人民利用轉換為港澳居民身分來台定居，未來原為中國大陸人民以及現(曾)任職中共黨政軍之港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會之聯合審查，以加強安全查核，維護國家安全。