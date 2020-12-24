快訊

林郭文艷心計攻王光祥「錢與權」破口 聯手把林文淵拉下大同董座

民進黨多數決強壓 萊豬9項行政命令全通過！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

聯合報 / 記者呂佳蓉林汪靜／台北即時報導
香港影視大亨向華強一家人。圖／取自向太微博
香港影視大亨向華強一家人。圖／取自向太微博

陸委會發言人邱垂正今日表示，香港影視大亨向華強已向移民署提出「依親居留」申請，正由主管機關移民署作業當中，有關香港居民申請來台居留定居，會依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（許可辦法）相關規定予以審核。

向華強是香港影視圈的大哥，與北京關係良好，他個人也與台灣關係頗深，太太陳嵐就是台灣人，台灣女演員郭碧婷是他的媳婦，父親向前是中華民國國軍少將，生前是香港新義安幫會的領導人。

對於向華強背景親中，陸委會是否會對其「依親居留」申請做審查？邱垂正透露，向氏父子今年9月初申請入境以來，是以商務履約入境，會在台灣停留三個月，必要時再延長三個月。據了解，他們是停留台灣期間，向移民署提起依親居留申請，目前正由主管機關依法審核當中。

向華強兒子向佐是中華全國青年聯合會委員，該組織為中共共青團的統戰組織，具有這樣背景的人來台，這是否會違反「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」相第9條相關規定？

邱垂正稱，如果是依親居留申請，相關的聯審單位會本於權責進行必要審核，我方在8月也對「許可辦法」第22條、第30條作修正，入境後曾擔任中共黨政軍的「人流審核」方面會經由聯審會審核。向華強目前是以商務履約的需求來台，我方同意來台進行商務履約為期三個月。

在台香港團體邊城青年認為，政府不應讓支持中共港人來台，邱垂正則表示，社會對這個案件的關心，政府都有注意到，陸委會尊重相關機關依權責審核。

陸委會曾在今年8月修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條與第30條之修正。陸委會當時表示，這是防範因應大陸人民利用轉換為港澳居民身分來台定居，未來原為中國大陸人民以及現(曾)任職中共黨政軍之港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會之聯合審查，以加強安全查核，維護國家安全。

香港 移民署 陸委會 邱垂正 中共

延伸閱讀

陸委會副主委邱垂正 暫代台港策進會董座

港人來台居留成長 陸委會：今年逾7000人獲居留許可

陸委會批大陸藉兩岸企業家峰會行統戰 避答許勝雄與會

東南衛視改播網路節目 陸委會：陸媒已無租攝影棚

相關新聞

陸書在台出版需送審！陸委會：因應大陸統戰 有法必依

出版商對於明年大陸圖書來台要先向文化部申請許可一事，批評為「文化封鎖」。陸委會發言人邱垂正今日表示，面對大陸對台進行統戰...

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

陸委會發言人邱垂正今日表示，香港影視大亨向華強已向移民署提出「依親居留」申請，正由主管機關移民署作業當中，有關香港居民申...

「別了！」德大使退休 耿爽：終於擺脫了

即將退休的德國駐聯合國代表霍伊斯根，日前要求中國在聖誕節前釋放加拿大公民康明凱和斯帕弗。對此，中國駐聯合國副代表耿爽除回...

傳有人鼓吹平安夜非法集結 港警嚴陣以待

香港警方24日在facebook發文，指有人鼓吹平安夜參與未經批准的集結，警方已部署足夠警力果斷執法。

耶誕節前 北京西什庫教堂以防疫為由宣布暫停開放

耶誕節的前一天，天主教北京北堂（即西什庫天主堂）24日突然發布緊急通知，以北京新冠病例時有出現為由，宣布自12月24日起...

2021年大陸春運將從1月28日開始 共計40天

大陸國家發改委網站披露，2021年春運將從1月28日開始，3月8日結束，共計40天。

吃好喝好運動少 中國過半成人肥胖

中國的肥胖率隨著經濟發展逐漸增加，成了官方不得不正視的問題！中國國健委23日發布報告指出，雖然中國民眾平均身高比以前高、熱量攝取充足，但是因缺乏運動，全國過胖情況嚴重，也引發相關的慢性病，對中國民眾健

疫情衝擊 學者預期國際秩序陷入混亂壓力將大增

香港大學亞洲環球研究所所長陳志武指出，過去一年來，各國為應對新冠疫情而採取的量化寬鬆政策，將導致貧富差距進一步擴大。疫情...

疫後維穩 陸學者建議高規格邀請台灣重量級人士登陸

上海國際問題研究院副院長嚴安林建議，發揮台北市長柯文哲對於台灣年輕人的影響力，加大「雙城論壇」在穩定兩岸交流中的作用，並...

陸學者籲 推動構建「疫後」兩岸關係、重啟交流

上海國際問題研究院副院長嚴安林指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊兩岸關係。他呼籲，應著手推動構建「疫後時期」的兩岸關係，推動形塑...

王毅：世界愈亂 中俄關係愈要穩

大陸國務委員兼外交部長王毅廿二日與俄羅斯外長拉夫羅夫熱線，雙方都把矛頭指向美國的單邊主義；中俄國防部並共同宣布，中俄廿二...

黎智英千萬港元保釋 明年4月16日再審

香港壹傳媒創辦人黎智英以千萬港元巨保，終於可回家過平安夜和新年，此前他被港府以欺詐罪拘捕、再加控違反國安法罪名後，第三度...

熱門新聞

兩岸是戰是和？陸學者：在中美台領導人一念之間

大陸網遊公司董座驚傳遭前高層投毒 腦部受損

青海玉樹疑有隕石墜落 火球劃過天空宛如白晝

黎智英深夜獲釋 保釋條件嚴苛形同軟禁

中俄聯合巡航引日韓緊張 陸：未進入他國領空

阿里巴巴 遭大陸監管單位立案調查！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。