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耶誕節前 北京西什庫教堂以防疫為由宣布暫停開放

聯合報 / 記者林則宏
西什庫天主堂是北京最大和最古老的教堂之一。（取自天主教北京北堂微信公眾號）
西什庫天主堂是北京最大和最古老的教堂之一。（取自天主教北京北堂微信公眾號）

耶誕節的前一天，天主教北京北堂（即西什庫天主堂）24日突然發布緊急通知，以北京新冠病例時有出現為由，宣布自12月24日起，嚴格落實暫停對外開放、暫停集體宗教活動的「雙暫停」措施，引發外界關注。

西什庫天主堂，本名救世主教堂，俗稱北堂，位於北京市西城區西什庫大街33號，為一座哥德式建築風格的天主教堂。西什庫天主堂於1703年開堂，曾經長期作為天主教北京教區的主教座堂，是北京最大和最古老的教堂之一。

北京23日新增一名新冠肺炎無症狀感染者，但該名男子居住在北京市順義區，其居住的社區已經實施封閉式管理，4名同住家人目前核酸檢驗結果均為陰性。

天主教北京北堂在這份緊急通知中，特別提醒，曾於本月18日至23日曾去過西什庫順天府超市的人員，儘快到屬地社區報到，並居家隔離。

近幾年大陸一些地方政府和單位都明文禁止過耶誕節這種「洋節」，上個月感恩節當天，哈爾濱工業大學一名宿舍管理員送學生巧克力以表示感謝，就遭學生威脅將舉報其公開搞「洋節」活動。

對此，哈爾濱工業大學表示，學校不提倡有宗教色彩的「洋節」進校園，堅決禁止宗教活動進校園。

北京著名的西什庫天主堂24日突然發布緊急通知，宣布暫停對外開放。（取自天主教北京北堂微信公眾號）
北京著名的西什庫天主堂24日突然發布緊急通知，宣布暫停對外開放。（取自天主教北京北堂微信公眾號）

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