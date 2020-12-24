吃好喝好運動少 中國過半成人肥胖

中國的肥胖率隨著經濟發展逐漸增加，成了官方不得不正視的問題！中國國健委23日發布報告指出，雖然中國民眾平均身高比以前高、熱量攝取充足，但是因缺乏運動，全國過胖情況嚴重，也引發相關的慢性病，對中國民眾健康造成很大威脅，專家鼓勵多運動、飲食均衡。

不運動導致肥胖

根據《英國廣播公司》報導，中國國家健康委員會23日發布報告稱，中國有超過50%的成人體重過重，甚至有16.4%的民眾是「肥胖」。對此，國健委表示，中國有超過25%的民眾1星期運動不超過1次，還有對肉類攝取的需求偏高、蔬果的攝取太少都是導致肥胖的主因。

由於過重族群也被認為是新冠病毒好發族群，因此相關問題在中國也引發討論。哈爾濱大學的營養學家王丹（音譯）認為，中國民眾的工時不正常，因此平常並沒有機會好好運動。WHO稍早的報告也指出，全世界過重的比例比起1975年提高3倍。

慢性病風險上升

除了容易確診新冠肺炎外，體重增加也會讓罹患糖尿病、中風與心血管疾病的風險上升。根據《新華社》報導，國健委發布的調查報告中也發現，中國近年的平均身高呈現增加趨勢，男女的身高比起2015年增加1.2與0.8公分，吸菸率略有下降，非吸菸者的二手菸暴露率從72.4%略降至68.1%。

這項名為《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》的報告中也提到，中國民眾的鹽平均攝取量減少，雖然從2015年的每日10.5克下降至9.3克，但距離建議健康量5克還有很大差距，而慢性病的罹患比例逐漸上升，但過早死亡率有逐漸下降，健康報告也指出，雖然糖尿病不是中國民眾的主要死因，但併發症導致的風險仍不容忽視。

【更多精采內容，詳見 】