陸學者籲 推動構建「疫後」兩岸關係、重啟交流

上海國際問題研究院副院長嚴安林指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊兩岸關係。他呼籲，應著手推動構建「疫後時期」的兩岸關係，推動形塑「兩岸命運共同體」，同時通過典型性交流活動作為疫後重建兩岸交流秩序的開端。

據中評網報導，嚴安林日前出席在上海舉行的「台海局勢與中國周邊安全」研討會時表示，新冠疫情對兩岸關係來說，本應是一個可以合作、應該合作、能夠合作的契機，也是開展兩岸溝通的窗口。

然而，當時剛勝選連任的蔡英文當局志得意滿，借疫情繼續操作「抗陸保台」牌，置兩岸溝通的良好時機於不顧，高調挑釁大陸，惡化兩岸關係，從而加速與加劇了兩岸政治關係的對立對抗情勢。

此外，新冠疫情也加深了兩岸民意間嚴重的對抗與民心的疏離，衝擊兩岸交流與兩岸經濟合作既有型態。與此同時，蔡英文當局借助疫情加緊投靠美國並惡化兩岸關係。

嚴安林表示，新冠疫情衝擊並改變了兩岸交流的型態，人跟人直接的、面對面的互動和交流少了，社交媒體上不理性的聲音則被放大、被極端化，不能排除未來兩岸關係中可能會有更大規模的「脫鈎」和「斷鏈」現象。

他指出，如何推動構建「疫後時期」兩岸交流的新型態與重啟兩岸關係新局面，已成為推動兩岸關係的當務之急。

嚴安林認為，推動形塑「兩岸命運共同體」應是基本途徑。兩岸在傳統安全領域方面固然存在各種分歧與矛盾、甚至利益衝突，但在非傳統安全領域卻大有合作空間。特別是從新冠疫情來看，全球都是一個「命運共同體」。

他提出，應通過各種為兩岸民眾、尤其是青年人所喜愛的方式進行倡導，型塑兩岸不僅可以在「創造共同利益」上合作，而且必須在「防止共同風險」上合作，形成兩岸關係和平發展是兩岸唯一正確選擇與道路的普遍認知。

嚴安林還建議，大陸可考慮通過「微電影」、「抖音」等方式，講好大陸抗疫故事，包括台灣民眾的抗疫故事，彰顯著兩岸已在實踐「兩岸一家親」理念，通過民間、非傳統領域的兩岸關係改善，逐漸化解傳統安全中兩岸關係對抗，消弭兩岸民意間嚴重對抗情緒。

嚴安林並提出，應通過典型性交流活動作為疫後重建兩岸交流秩序的開端。一是發揮台北市長柯文哲對於台灣年輕人的影響力，加大「雙城論壇」在穩定兩岸交流中的典範作用，「雙城論壇」研討內容應注入兩岸公共衛生安全的內容。二是考慮高規格邀請台灣一定影響的人士登陸，以帶動兩岸交流熱潮的再起。

與此同時，嚴安林也表示，應警惕民進黨兩岸政策的危險性與挑釁性。在涉及國家核心利益問題上，需做好萬全準備，堅持底線思維，敢於鬥爭，甚至不怕兩岸關係一時的倒退。

同時應警惕美台勾聯傷害中國國家主權與核心利益。嚴安林指出，台美可能不僅在南海問題上開展軍事方面合作，而且可能在美國「印太戰略」中體現民進黨一直在推動的美台「准軍事同盟關係」。