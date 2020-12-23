中俄聯合巡航引日韓緊張 陸：未進入他國領空

中俄昨日在亞太地區實施第二次聯合空中戰略巡航，此舉引起日韓緊繃。大陸外交部發言人趙立堅今日重申，此次訓練中，中俄軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

綜合媒體報導，韓國聯合參謀本部表示，中俄軍機接連進入韓國防空識別區，南韓軍方派出空軍戰機採取戰術措施。

日本防衛省統合幕僚監部表示則稱，中俄六架轟炸機聯合在日本海與東海空域飛行，其中四架一度航向釣魚台列嶼，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應。

大陸外交部今日舉行例行記者會，趙立堅被問及日韓說法時表示，此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對協力廠商。需要指出的是，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。在此次訓練中，中俄兩國軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

據大陸國防部官方網站消息，大陸國防部和俄羅斯聯邦國防部聯合宣布，大陸與俄羅斯兩國空軍22日在亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航。陸方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，在日本海東海空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。