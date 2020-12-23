陸天主教臨汾教區主教劉根柱 同獲羅馬和北京任命

2020年12月22日上午，大陸天主教臨汾教區在洪洞縣廣場天主教堂舉行主教劉根柱祝聖典禮。這是中國與梵蒂岡今年10月22日續簽「中梵主教任命臨時性協議」後，第二次有主教同時獲天主教宗和大陸官方愛國天主教會任命。

據山西天主教兩會網，祝聖儀式由山西省天主教愛國會主任、山西省天主教教務委員會副主任、太原教區孟寧友主教擔任主禮，山西省天主教教務委員會主任、山西省天主教愛國會副主任、運城教區武俊維主教襄禮，山西省天主教兩會副主任兼秘書長、長治教區丁玲斌主教襄禮，山西省天主教教務委員會常委、朔州教區馬存國主教參加襄禮。

中國天主教主教團副秘書長楊宇神父，代表中國天主教主教團宣讀了批准書。為響應宗教領域常態化疫情防控要求，儀式堅持簡約隆重原則，山西省各教區63名神父共祭，修女、修士、教友共計200人參禮。

劉根柱生於1966年10月12日，山西洪洞縣人，聖名為伯多祿，1991年畢業於陝西天主教神哲學院，同年晉鐸。 2010年6月任臨汾教區副主教並主持教區工作。第九屆中國天主教愛國會委員，山西省天主教第七屆愛國會副主任，2020年6月10日被選為臨汾教區主教候任人。