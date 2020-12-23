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黎智英涉違國安法等案 向香港高院申請保釋獲批

香港01 / 撰文：朱棨新
黎智英12日上午8時許，黎智英被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押至法院開庭。美聯社
黎智英12日上午8時許，黎智英被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押至法院開庭。美聯社

壹傳媒集團創辦人黎智英，被指勾結外國勢力危害國家安全，涉嫌違反《港區國安法》被控，加上他早前已就涉違租契欺詐科技園公司被起訴，他在兩案均被拒保釋，黎今(22日)就兩案一同到高等法院申請保釋，並會由被委任處理國安法的法官李運騰處理。黎被控告後初時還押於荔枝角收押所，上周五已調到赤柱監獄羈留，今早由囚車押送至法庭，經過近一整天的陳辭，法官批准黎保釋。

黎智英的律師稱，若准黎保釋，黎願意在期間留在住所、不使用社交媒體、不作相關評論，並會使用電子儀器監察其動向。法官李運騰最後批准黎保釋。

其兒子及多名泛民人士到庭支持

黎智英上庭時表現平靜，他的兩名兒子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹，天主教香港教區榮休主教陳日君、支聯會主席李卓人及民主黨前主席李永達、「長毛」梁國雄、前立法會議員胡志偉等人，今亦到庭旁聽。黎智英的長子曾在法庭內以手機拍照，遭保安警告，他亦即刪除相片。

黎由資深大律師鄧樂勤代表，而律政司一方由高級助理刑事檢控專員周天行代表。

被告黎智英(73歲)，被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指他於2020年7月1至12月1日期間，在港請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

欺詐罪指黎涉違租契

他早前被控的欺詐罪，則指他與另外兩名被告：周達權（63歲，營運總裁兼財務總裁）、及黃偉強（59歲，行政總監），在2016年6月27日至2020年5月22日期間，隱瞞香港科技園公司，讓力高顧問公司使用蘋果於將軍澳的處所。

控罪指香港工業邨公司與蘋果印刷公司於1995年5月25日訂立租契，只容許蘋果使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所：惟黎等人涉向科技園公司虛假地表示，會根據租契容許下的條款使用該處所，卻意圖詐騙科技園公司並導致蘋果印刷公司或力高顧問得益，從而令科技園公司蒙受不利。

延伸閱讀：

黎智英將於下周三到高院申請保釋　司法機構未顯示由哪位法官處理

黎智英涉違國安法　保釋被拒案押後至4月　黎離庭前作心形手勢

文章授權轉載自《香港01》

黎智英 香港 國安法 壹傳媒

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