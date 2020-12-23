山東艦抵海南 專家：沱江艦具突破中共航艦防衛圈性能

穿越台灣海峽進入南海的共軍山東號航艦群，傳已抵達海南三亞榆林軍港。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲上午表示，當地「第二潛艦基地」為中共主要的潛艦大本營，而南海水深足夠，有利航艦戰鬥群與水下艦的組合訓練，包括航艦掩護戰略航潛艦，以及攻擊核潛艦替航艦開路護航等戰術演訓。

蘇紫雲同時表示，中共山東艦、遼寧艦航母，目前最大弱點為缺乏預警機，航艦本身與護衛艦受制於地球曲率影響，對海平面後的目標偵測能力有限，因此具備匿蹤能力的沱江級飛彈巡邏艦的確具有突破中共航艦防衛圈的或然率。

蘇紫雲表示，中共航艦穿越台灣海峽，評估主要原因為中國大陸北方開始出現海冰冰情，此為每年12月中下旬中共航艦移防的主因，雖政治因素關連不大，但中共宣傳機構自然也藉機宣傳。

蘇紫雲表示，先由航艦本身特性觀察，一般而言中國北方屬溫帶區域，冬季海冰厚度與體積較小對航行中的大型艦船的不構成影響，但對在港繫泊的靜止船艦仍會造成冰封效應，此不利「小口子」軍港的航艦碼頭運作。

蘇紫雲表示，最重要的是飛行甲板可能結冰，影響戰機起降演練。雖然可參考與山東艦同級的俄國「庫茲涅佐夫」航艦的除冰作業(de-icing )，但戰機在飛行甲板仍有吸入碎冰的風險，因此向南移防進行演訓是較佳選擇。

蘇紫雲進一步指出，其次，則是艦隊組合戰術的演訓需求。位於海南島三亞的「第二潛艦基地」實為中共主要的潛艦大本營，重要性甚至高於位於青島的「第一潛艦基地」。主因是南海水深足夠，有利航艦戰鬥群與水下艦的組合訓練，包括航艦掩護戰略航潛艦，以及攻擊核潛艦替航艦開路護航等戰術演訓。

蘇紫雲研判，因此台灣方面只須保持適度戒備，若由戰場特性觀察，國防部維持警戒可說是合宜的戰略姿態，因台灣海峽水域寬度有限，若戰時大型軍艦會避免進入以免遭受反艦飛彈飽和攻擊無處迴避。

蘇紫雲表示，同時山東艦、遼寧艦目前最大弱點為缺乏預警機，航艦本身與護衛艦受制於地球曲率影響，對海平面後的目標偵測能力有限，因此具備匿蹤能力的沱江級飛彈巡邏艦的確具有突破中共航艦防衛圈的或然率。