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東北亞局勢緊張 中俄舉辦第二次聯合空中戰略巡航
據大陸國防部官方網站消息，大陸國防部和俄羅斯聯邦國防部聯合宣布，中國與俄羅斯兩國空軍22日在亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航。中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，在日本海東海空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。
大陸國防部又指出，中俄雙方開展聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內項目，不針對第三方。
不過，南韓外交部通過外交渠道對中俄軍機飛入南韓的防空識別區表示遺憾，呼籲避免類似事件再次發生。
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