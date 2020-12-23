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衛星拍到中美軍艦罕見同框 大陸軍艦驅離美麥凱恩艦

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸官方智庫平台北大南海戰略態勢感知指出，大陸衛星捕捉到中共解放軍054A型護衛艦跟蹤、監視麥凱恩號。（新浪微博照片）
大陸官方智庫平台北大南海戰略態勢感知指出，大陸衛星捕捉到中共解放軍054A型護衛艦跟蹤、監視麥凱恩號。（新浪微博照片）

在中美關係持續惡化的背景下，12月22日，美國麥凱恩號（ USS John S. McCain）驅逐艦駛入南沙島礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警吿驅離。

中國官方智庫平台北大南海戰略態勢感知指出，大陸衛星在南沙群島東北海域捕捉到疑似中共解放軍054A型護衛艦跟蹤、監視麥凱恩號導彈驅逐艦的罕見畫面。可見，在麥凱恩號進入南沙群島海域前，中共解放軍已經啟動了相應措施，美軍這次行動應該是受到了大陸全程監視。

此外，美國《星條旗報》22日報導，美國海軍麥凱恩號驅逐艦當天「進入有爭議的南沙群島海域，以展示海上航行自由。」福斯新聞網稱，一名美軍官員透露，「行動期間，中國軍艦一直形影不離。」

對於美軍艦進入南沙島礁鄰近海域，中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，12月22日，美國麥凱恩號驅逐艦未經中國政府允許，擅自衝闖南沙島礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警吿驅離。

田軍里強調，「美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們表示堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。」

解放軍 南海

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