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深化融合 福建化身台胞服務員

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省委台港澳辦主任王玲22日在福州表示，十四五時期，福建將用心用情當好台胞台企在閩生活、投資興業的服務員，創新發展的護航員，開拓市場的推銷員，讓台胞充分感受到家的溫暖。

據中新社報導，當天上午，中共福建省委在福州舉辦記者會，介紹了《中共福建省委關於制定福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（簡稱《建議》）起草情況。

該《建議》明確，貫徹落實中共中央對台大政方針，以兩岸同胞福祉為依歸，深化閩台各領域融合。

儘管受新冠肺炎疫情等因素影響，但台商台企目前在福建省生產經營總體穩定。統計顯示，今年1-11月，福建實際使用台資（不含第三地）同比增長11%；4家在閩台企在A股上市。　　

王玲說，福建將推廣舉辦「台資企業拓內銷」推介活動的成功經驗，進一步支持台企整合資源、拓展渠道、塑造品牌，參與政府採購、國企產銷對接、民企融合共享，以及5G、數位經濟、人工智能、工業互聯網、物聯網等新基建和生物技術、醫療衛生、綠色能源等福建省產業發展重點領域。　　

王玲透露，福建將加快建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、兩岸石化產業合作基地和閩台精密機械製造產業園區，提升各類涉台園區管理水平和產業集聚功能。新設一批閩台科技合作基地，推動與台灣高科技企業共建聯合科研創新平台。鼓勵台資企業創新發展，進一步提升能級、強化輻射。

福建將構建一流環境，繼續推進台胞台企同等待遇落實與創新。王玲介紹，持續推進惠台66條、融合發展42條、助力台企發展28條等惠台政策落深落細。

福建 中共

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