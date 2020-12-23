深化融合 福建化身台胞服務員

（德國之聲中文網）12港人被內地關押至今逾120日，當局尚未公布審訊日期，也未向家屬提供起訴書。有家屬擬赴深圳旁聽，但擔心內地當局會以疫情為由作出阻撓，家屬代表周一（12月21日）到香港入境事務大樓請願，促請港府提供協助。

2020-12-22 14:29