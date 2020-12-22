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羅冠聰向英申請政治庇護 陸：結局只有失敗
流亡英國的香港民主派人士羅冠聰21日晚間表示，他已被香港政府列為香港國安法通緝犯，決定向英國提出政治庇護的申請。大陸外交部發言人汪文斌22日對此表示堅決反對，並批評「不管反中亂港分子如何乞求外部庇護，他們的結局只有一個，就是徹底失敗。」
澎湃新聞報導，汪文斌於22日主持的例行記者會上表示，中國是法治國家，香港是法治社會，香港居民享有的各項權益依法得到充分保障，但同時，任何違法犯罪行為也必然受到法律懲處。
汪文斌指出，有關媒體報導提到的該名人士是被香港警方通緝的犯罪嫌疑人。「我們堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務，干涉香港司法，出於政治目的包庇違法犯罪分子。不管反中亂港分子如何乞求外部庇護，他們的結局只有一個，就是徹底失敗。」
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