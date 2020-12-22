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美國列58家中企入實體清單 陸外交部：堅決反對

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸外交部發言人汪文斌。 路透社
中國大陸外交部發言人汪文斌。 路透社

就美國商務部將58家中國企業列入與軍方有關聯的實體清單，將被限制購買美國商品和技術。中國大陸外交部發言人汪文斌表示，中方對此表示堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

汪文斌稱，一段時間以來，美國動用國家力量，泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施，對他國特定企業進行打壓遏制。這是對自由貿易規則的嚴重破壞，對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅，也是對包括美國在內的各國人民福祉利益的嚴重損害。

美國商務部將上百間中國和俄羅斯公司列入實體清單，指他們與軍方有關連，限制他們購買美國的商品和技術，在清單上的包括香港的政府飛行服務隊。

汪文斌表示堅決反對，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，又批評美國動用國家力量，泛化國家安全概念，不斷濫用出口管制等措施，打壓遏制他國企業，嚴重破壞自貿規則，嚴重威脅全球產業鏈與供應鏈，嚴重損害各國人民福祉利益，敦促美方停止錯誤做法，給予各國企業公平待遇。

對於美國國會通過的2021財政年度撥款法案與疫情紓困法案中，包含支持西藏、台灣及香港等條款，中方堅決反對，強調西藏、台灣、香港等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容外部勢力干涉。

汪文斌 美中關係

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