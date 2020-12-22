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明年大陸全國人大3月5日召開 審議十四五規劃
香港籍大陸全國人大常委譚耀宗22日表示，全國人大會議計劃於明年3月5日召開，重點將是審議「十四五規劃」，相信不會再是只是視訊的會議。
大陸十三屆全國人大常委會第二十四次會議今日在北京開幕，一連五日舉行會議至本周六閉幕。全國人大常委譚耀宗表示，本次會議是全國人大常委會的例會，會議議程緊湊，涉及29項，包括法案、議案、報告及人事任免，目前未見到與香港有直接關係的議程。他又說，會議今天早上作出說明，全國人大會議計劃於明年3月5日召開，仍有待通過，相信不會再舉行視訊會議，而明年兩會重點將是「十四五規劃」。
至於人大常委會上月頒布關於香港立法會議員資格問題的決定，本次會議會否討論效果或進一步行動，譚耀宗說，議程並無相關內容，不會討論，強調會議是按議程討論，並非即興。
被問到會否安插相關議程，他說按過去經驗，人大委員長會議基本上已決定議程，若涉及不想在會議前公布、相對較敏感的議程就不會公布，直至會議結束才公布。他又說，過往若有議程增加或減少，都會在開幕當日得悉。
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