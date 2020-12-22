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紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

12港人開庭細節未明  家屬盼赴深圳聽審

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）12港人被內地關押至今逾120日，當局尚未公布審訊日期，也未向家屬提供起訴書。有家屬擬赴深圳旁聽，但擔心內地當局會以疫情為由作出阻撓，家屬代表周一（12月21日）到香港入境事務大樓請願，促請港府提供協助。

根據內地法例，公開審判的案件只需要在開庭前3天公布時間，但現時港人入境內地須隔離14天。

家屬在公開信提出五項訴求，包括：要求當局在開審前不少於20天通知家屬，以便預早作檢測等安排，或以檢測結果豁免家屬入境須隔離兩周之規定；公開並直播審訊；向家屬提供起訴書及會見筆錄，並公開法庭組成名單；告知家屬官派律師身份及其聯絡方法；由家屬委托的律師辯護。

家屬又認為，港府應負起與中方溝通媒介的責任，要求港府派員陪同家屬赴深圳旁聽。

家屬：不知今夕為何年

被捕港人黃偉然的太太向傳媒指，自己寄了6封信予丈夫，至今杳無音信，近日官派律師的電話號碼更停用，無法聯絡。她坦言：「今年的中秋節又好，今年冬至又好，我們已經不知今夕為何年，因為少了一個人在家裡。」

李子賢的父親發言時一度哽咽，表示曾寄出多封信予兒子，但早前兒子的家書卻問家人為何不寫信，可見信件一直未達兒子手上。他又說一直未能聯絡官派律師，相信有關電話號碼為假號碼。

港府：干預其他司法管轄區

香港入境處派員接收家屬的請願信，並安排協助在外香港居民小組與家屬會面，但據《信報》報導，處方開會期間沒有作任何承諾，而保安局回覆查詢時指，內地機關正按其法制處理案件，港府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作。

12名港人今年8月23日乘坐快艇前往台灣，在香港東南方水域被廣東海警截獲，並押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院12月16日對當中10名成年當事人提出起訴，未成年的兩人將擇日舉行不公開聽證。

根據通報，鄧棨然丶喬映瑜涉嫌「組織他人偷越邊境罪」；鄭子豪丶嚴文謙丶張銘裕丶張俊富丶黃偉然丶李子賢丶李宇軒丶郭子麟等8人涉嫌「偷越邊境罪」。另外兩名未成年港人為17歲廖子文及16歲黃臨福。

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