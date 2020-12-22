美國土安全部正審查大陸TCL電子

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，中國對美國構成愈來愈大的威脅，正考慮對中國採取進一步限制措施。該部正在審查中國電視機製造商TCL電子的活動。

據香港信報財經網報導，沃爾夫稱，這些措施包括對中國共產黨員實施更嚴格的簽證限制，以及更廣泛地禁止使用強迫勞動製造的商品。美國國土安全部很快將發布商業建議，告誡不要使用與中國有關聯的公司提供的數據服務和設備，並表示正在審查中國電視機製造商上市公司TCL電子的活動。

他指出，今年已發現TCL電子在所有電視機上安裝後門，用戶面臨網絡入侵和數據外洩的危險。

沃爾夫還說，國土安全部很快發布一份對抗中國大陸的戰略行動計劃。該計劃將借鑑總統川普2017年的國家安全戰略和一份2020年的文件，其中羅列了美國的對華戰略措施。