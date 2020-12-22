香港科大：研發出奈米薄膜 可造透明口罩

香港科技大學公布，科大學者研究出一種極薄且是全球最堅固的奈米薄膜，可用於製造透明、透氣以及隔絕病毒和細菌的口罩，以便有需要人士佩戴。

科大公布，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發後，科大化學及生物工程學系教授及科大（廣州）先進材料學域署理主任高平帶領團隊研究如何利用高性能新物料，製造既透明也透氣的口罩。

經過數月的努力，研究團隊製成一個原模，並透過與N95口罩同等水平的測試，證明這種口罩對病毒、細菌以及其他粒子的過濾效率高達99%。

據公布，這種奈米薄膜較同一質量（大致是材料的密度和重量差不多）的不銹鋼堅固25倍 ，同時具透明、透氣及防水特質。

公布指出，這種新材料適用於製造可穿戴式裝置、醫療防護產品、海水淡化濾膜、太陽能電池及應用於其他先進科技上。

高平說，雖然當前市場上的不透明口罩能夠保護佩戴者，但對透過讀唇或面部表情溝通的聽障人士，以及依賴面部表情輔助教學的老師、照顧幼童的保育員或演藝人員等，卻有所不便。