繼續為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為與美國沒有關係

根據18日發布的法庭文件顯示，華為財務長孟晚舟的律師團繼續為終止引渡程序努力，她的律師稱，孟晚舟被控存在的違法行為與美國沒有真正關係。

路透報導，孟晚舟的律師指出，美國宣稱對孟晚舟行為具有管轄權，「完全是基於使用非美國銀行的非美國公司之間的非美國業務交易，（孟晚舟）被指控的行為沒有任何一個全部或部分發生在美國，也沒有在美國產生任何影響。」

他們補充，國際法「不允許一國因對與該國沒有實質性和真正關係的另一非本國公民所做的陳述，把在該國境外的非本國公民的行為定為刑事犯罪。」

華為律師還繳交了幾名法律專家的7份證詞以支持自己的論點，其中包括一名前美國大使和加州與荷蘭的幾名國際法教授。

孟晚舟將於23日出庭參加案件管理會議，該案預計將於2021年5月審理完結。