快訊

終於！美國會通過25兆紓困案 多數民眾將獲1.7萬現金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼續為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為與美國沒有關係

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為財務長孟晚舟的律師指出，孟晚舟被指控存在的違法行為與美國沒有真正關係。（圖／取自央視新聞）
華為財務長孟晚舟的律師指出，孟晚舟被指控存在的違法行為與美國沒有真正關係。（圖／取自央視新聞）

根據18日發布的法庭文件顯示，華為財務長孟晚舟律師團繼續為終止引渡程序努力，她的律師稱，孟晚舟被控存在的違法行為與美國沒有真正關係。

路透報導，孟晚舟的律師指出，美國宣稱對孟晚舟行為具有管轄權，「完全是基於使用非美國銀行的非美國公司之間的非美國業務交易，（孟晚舟）被指控的行為沒有任何一個全部或部分發生在美國，也沒有在美國產生任何影響。」

他們補充，國際法「不允許一國因對與該國沒有實質性和真正關係的另一非本國公民所做的陳述，把在該國境外的非本國公民的行為定為刑事犯罪。」

華為律師還繳交了幾名法律專家的7份證詞以支持自己的論點，其中包括一名前美國大使和加州與荷蘭的幾名國際法教授。

孟晚舟將於23日出庭參加案件管理會議，該案預計將於2021年5月審理完結。

孟晚舟 律師 荷蘭

延伸閱讀

膠著！孟晚舟案證人聽證結束 明年3月新一輪法律交鋒

下令收集孟晚舟訊息？ 加國邊境局證詞矛盾

加警長承認：協助FBI沒收孟晚舟手機 令他「不舒服」

美稱認罪可返陸 孟晚舟：我沒做錯事

相關新聞

繼續為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為與美國沒有關係

根據18日發布的法庭文件顯示，華為財務長孟晚舟的律師團繼續為終止引渡程序努力，她的律師稱，孟晚舟被控存在的違法行為與美國...

香港民運人士羅冠聰：決定在英國申請政治庇護

流亡英國的香港民運人士羅冠聰今晚表示，他已被當局列為國安法下的通緝犯，日後若要續領香港護照，必須進入中國大使館辦理，無異...

蘇州搶頭香 年後台商經滬返蘇可在目的地隔離

為了確保春節後台商能準時回到蘇州工作，台企能順利復工復產，蘇州搶頭香率先公布4個回大陸的時間點和航班號，提供給台企和台幹...

會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

中國國務委員兼外長王毅今天在北京會見歐盟及27個成員國駐中國使節時提及，中歐投資協定「有望達成一致」，並指雙方應把握好對...

香港法院裁定《禁蒙面法》合憲 民主派質疑北京施壓

香港政府去年「反送中」期間以《緊急法》訂立《禁蒙面法》，民主派提出司法覆核，案件經過多番波折後，香港終審法院周一（12月21日）裁定港府勝訴，即動用《緊急法》制定《禁蒙面法》合憲，且《禁蒙面法》不論在非法集結或合法游行集會均適用。

崔天凱悼念傅高義 稱他為「中國人民的老朋友」

中國駐美國大使崔天凱在社交媒體推特（Twitter）上悼念剛過世的知名中國研究學者傅高義（Ezra F. Vogel），...

香港記者協會控警方妨礙採訪反送中 高院判敗訴

在長達年餘的香港「反送中」運動中，香港記者協會不斷指責警方妨礙記者在前線採訪並因此提出司法覆核，但高等法院今天裁定記協敗...

香港終審法院 裁定「禁止蒙面法」合法

為應對香港持續數月的抗爭情形，香港終審法院21日就「緊急情況規例條例」和「禁止蒙面規例」的上訴做出最終判決，裁定香港政府...

中國公民記者張展絕食消瘦 律師憂月底強行開庭

中國公民記者張展因今年初報導武漢疫情被中國政府指控「尋釁滋事罪」，自5月關押至今已7個月，而她的案件將在12月28日上午9點30分在上海開庭。張展的辯護律師任全牛向德國之聲表示

共軍作家集體退出中國作協 成立71年來首次

38名中共軍隊作家日前申請退出中國作家協會，這是協會成立71年來首次有大批作家集體退會，引發外界猜想，消息人士則指事關軍...

大陸駐美大使崔天凱悼念傅高義：他是中國人民老朋友

當地時間12月20日深夜，中國大陸駐美大使崔天凱發布數條推特，就美國知名中國研究學者傅高義（Erza Vogel）的去世...

上市前挽救關係 外媒：馬雲傳曾提出螞蟻部分交予官方

螞蟻集團於11月上市前夕臨時宣布暫緩，華爾街日報21日報導，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、行政總裁胡曉明，早在1...

熱門新聞

奇！獨生子與妻做試管嬰兒 小孩DNA卻是叔叔的

鋼價超預期大漲…非常態

上海男淘寶開店賣論文 10年獲利1300萬

中芯：列美黑名單 有重大影響

女穿婚紗在馬拉松終點想給「驚喜」 不料男友已中途退賽回家

陸海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。