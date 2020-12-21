中國公民記者張展絕食消瘦 律師憂月底強行開庭

(德國之聲中文網) 中國公民記者張展因今年初報導武漢疫情被中國政府指控「尋釁滋事罪」，自5月關押至今已7個月，而她的案件將在12月28日上午9點30分在上海開庭。張展的辯護律師任全牛向德國之聲表示，他17日首次去看守所會見張展，而張展在過去半年內多次絕食抗議後，身體狀況仍然很差，本人與舊照相比瘦了非常多。

任全牛說：「她顯得很老，沒有太多精神，因為長期絕食。她的手仍被束腹帶捆在腰上，基本上是無法有太多活動。我提醒張展說她應該知道自己在做什麼，以及自己繼續這樣做的後果會是什麼。她點頭回答，也知道自己在做什麼。」

此前，曾代理張展案的律師告訴德國之聲，張展自今年六月起便斷斷續續多次絕食抗議，導致看守所必須安排人員強迫灌食，或是以胃管來強迫她進食。

張展案一名不願具名的律師表示，由於張展會嘗試拔掉胃管，所以她的腰間被綁了個約束帶，她上廁所需要他人從旁輔助。

該名律師告訴德國之聲：「當張展聽到開庭時間時，她很崩潰，因為她仍堅信自己是無罪的，所以她認為自己不該上法庭。此外，她原本以為法院12月初便會針對此案開庭，但沒想到要等到12月28日。她擔心自己身體可能無法支持到那天。」

該律師也說，張展本月看起來比11月更憔悴，頭發也更凌亂。她向律師提到自己有頭暈目眩丶頭痛與胃痛等症狀，而每天的等待對她來說，都是一個「痛苦的煎熬」。

本月初，張展案件的另一名代理律師張科科也去看守所會見張展。期間，張科科也再次向張展核實案情，問她有沒有如檢方控訴中所說的編造虛假訊息，但張展仍堅持自己所披露的消息都是透過親自調查所取得的。

張展對量刑建議感到吃驚

任全牛律師告訴德國之聲，因為張科科律師在12月初會見時已與張展核實過控訴的細節，所以他只向張展提了一下檢察院所提出的四至五年的量刑建議。根據任全牛的說法，張展對量刑建議表示吃驚，因為她沒想到檢方會建議這麼重的刑期。

任全牛說：「張展之前都認為，她的刑期即使不是幾個月，最多也不會超過三年，我跟她說了量刑建議後，她感到很意外。之前看守所內的人都跟她說她的刑期可能就幾個月，到時候就出去，希望藉此勸張展不要絕食。」

上海浦東新區人民檢察院今年9月15日發布的正式起訴書中寫道，張展在2020年2月進入武漢市後，多次通過微信丶推特丶Youtube等網絡媒介以「文字丶視頻等方式發布大量虛假訊息」，並接受境外媒體采訪，「惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情」，受眾眾多，影響惡劣。

張展考慮以不出庭作為抗議方式

張展早前曾向代理律師透露她計畫出庭時以保持沈默來抗議遭當局關押，而近期，張展則是抱著不願出庭的心態。她的辯護律師告訴德國之聲：「我跟她說妳不出庭，法院也會把妳抬過去的。張展的心態可能是，她寧可法院把她五花大綁的抬過去，她內心仍不願配合。」

她的律師表示，有鑑於張展目前健康狀況堪憂，他們已向法院申請取保候審與延後審理案件，但是兩項申請都被法院拒絕。任全牛向德國之聲表示，兩名辯護律師仍會盡力為張展做無罪辯護，不過目前仍很難預測法院會如何安排。

任全牛說：「我們的申請，法院也不理會，他們寧可冒著更大的風險，也要強行開庭。我們律師在法庭上沒多少可以施展的，頂多只能在適當時機表達一下被告的觀點。」

由於過去幾年中國政府多次以秘密開庭的方式，對中國維權律師案件做出判決，所以任全牛也擔憂，同樣的情況會不會發生在張展的案件中。他告訴德國之聲：「雖然開庭就在眼前了，但開庭前仍有可能有變化。國內的關注很高，加上律師本身也敏感，所以當局可能不希望這個案子有更多消息披露出去，所以我們不排除各種可能性。」

2020年，中國至少有4名公民記者因在武漢爆發新冠疫情初其在當地做報導，被中國政府強迫消失或是逮捕關押。張展是當中第一個被起訴的公民記者。

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