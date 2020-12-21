快訊

護士接種完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸駐美大使崔天凱悼念傅高義：他是中國人民老朋友

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
哈佛大學教授傅高義。圖／取自環球網
哈佛大學教授傅高義。圖／取自環球網

當地時間12月20日深夜，中國大陸駐美大使崔天凱發布數條推特，就美國知名中國研究學者傅高義（Erza Vogel）的去世表示哀悼。

據澎湃新聞報導，崔天凱在推特上說：「知道傅高義去世的消息，我很難過。他是一名傑出的中國研究學者，也是中國人民的老朋友。他一生致力於增進中美兩國人民之間的相互了解，對中美人民友誼和中美關係做出了重大貢獻。他對中國的智慧和見解不僅對學術界有著不可估量的價值，對整個世界來說也是如此。」

崔特凱還在推特上說：「我認識傅高義教授很長時間了，從他那裡學到了很多。我相信他的思想和投入將始終影響我們。我對傅高義教授的家人表示最深切的哀悼。」

美國當地時間12月20日，傅高義在麻薩諸塞州劍橋奧本山醫院去世，享壽90歲。

哈佛大學日美關係項目負責人克里斯蒂娜·戴維斯（Christina Davis）證實傅高義了去世的消息。戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，不幸離世。

傅高義關於日本的研究享有盛名，他也被認為是一名對中國頗有研究的學者。根據資料，傅高義1930年出生，哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993-1995年，他曾在美國國家情報委員會擔任負責東亞事務情報官。傅高義精通中文和日語，被認為是美國唯一對中日兩國事務都精通的學者。

除《鄧小平時代》外， 傅高義的其他著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》等。

哈佛大學 日本

延伸閱讀

台北市長得很難看? 柯文哲：比不上大陸一線城市

大陸首個mRNA新冠疫苗生產車間動工 將年產1.2億劑

大陸人大法工委預告：明年重點立法涉「反壟斷法」

滬涉台學者盛九元：適應大陸內循環 將成台資新出路

相關新聞

上市前挽救關係 外媒：馬雲傳曾提出螞蟻部分交予官方

螞蟻集團於11月上市前夕臨時宣布暫緩，華爾街日報21日報導，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、行政總裁胡曉明，早在1...

陸海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海

共軍海軍微信公眾號12月21日引述海軍新聞發言人劉文勝海軍大校表示，昨日，中國海軍山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海...

共軍作家集體退出中國作協 成立71年來首次

38名中共軍隊作家日前申請退出中國作家協會，這是協會成立71年來首次有大批作家集體退會，引發外界猜想，消息人士則指事關軍...

大陸駐美大使崔天凱悼念傅高義：他是中國人民老朋友

當地時間12月20日深夜，中國大陸駐美大使崔天凱發布數條推特，就美國知名中國研究學者傅高義（Erza Vogel）的去世...

港終院裁定禁蒙面法合法 旨在應對暴力

香港當局去年10月引用緊急法禁止「反送中」運動示威者蒙面，但受到泛民主派人士的司法挑戰，終審法院今天裁定政府勝訴，並指禁...

著有「鄧小平時代」等書 傅高義東亞研究享有盛名

據日本《朝日新聞》12月21日報導，美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）於當地時間20日在麻薩諸塞州的一間醫院去世...

台海局勢：中國學者提議「智統」為上策

（德國之聲中文網）近期兩岸關系持續緊繃，中共軍隊動作頻頻，屢次派遣軍機穿越“台海中線”並舉行大規模軍演。與此同時，美國軍艦今年多次穿越台灣海峽，引起中國不滿。美國的對台軍售也遭到北京強烈炮轟。美台關系

林飛帆：台港皆處中共侵略第一線 助港需跨國性合作

民進黨今天在台南舉辦「壯大台灣，國家就安全」座談會，主題為「香港情勢與台灣安全」，民進黨副秘書長林飛帆在會中表示，香港的...

香港庇護法案在美觸礁 港學者：移民敏感度勝制裁

美國參議院日前未通過提供港人庇護的「香港人民自由和選擇法案」。香港學者陳偉信說，移民議題在美爭議大，通過難度勝過以往的制...

無獨有偶！澳門特首賀一誠 仍待北京安排述職

香港特首林鄭月娥今年未如以往於12月赴北京述職，有傳言指港府傳抗疫不力致北京延後安排。然而，澳門疫情受控已久，特首賀一誠...

龐培歐籲釋放12港人 批「中共把香港變東柏林」

國務卿龐培歐19日在推特發文表示，12名港人所犯的所謂「罪行」，只是為逃避暴政，應該立即將他們釋放；他說，中共正把香港變...

人類自由指數 港排第3「未反映國安法 未來數年會下降」

美國及加拿大智庫發表公布2020年全球人類自由指數排名，其中香港在162個受評比的對象之中排在第3名，與去年相同；中國大...

熱門新聞

奇！獨生子與妻做試管嬰兒 小孩DNA卻是叔叔的

港媒：「戰狼」與「跪台」 處境尷尬的國台辦

「上山吃泡麵」爆紅 陸客亂丟泡麵碗毀河南美景

遭美制裁 中芯國際：對10奈米以下製程有重大不利影響

中芯：列美黑名單 有重大影響

鋼價超預期大漲…非常態

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。