上市前挽救關係 外媒：馬雲傳曾提出螞蟻部分交予官方

螞蟻集團於11月上市前夕臨時宣布暫緩，華爾街日報21日報導，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、行政總裁胡曉明，早在11月2日，即上市日數天前，曾與大陸四大監管機構舉行非正式會議，主動提出將螞蟻集團部分交給北京政府，但螞蟻上市最終未成功。

知情人士指，馬雲曾試圖挽救與北京的關係，提出「只要中國需要，可取得任何螞蟻集團的平台。」公司發言人回應時，僅稱由於保密關係，無法確認11月2日舉行的監管機構會議的細節。

馬雲在10月24日在第二屆外灘金融峰會演講時，表示大陸金融「沒有系統性風險」，因為「沒有系統」，據傳，此言論令北京政府不滿，由大陸國家主席習近平，親自下令監管機構調查螞蟻集團的風險，並暫停螞蟻集團上市。

近期大陸金融監管機構已召開會議，並公開表達對螞蟻集團商業模式的憂慮；馬雲沒有在公開場合露面。

大陸前財政部長、大陸全國政協外事委員會主任樓繼偉20日公開表示，暫停螞蟻集團上市此舉是為「防範系統性風險於事前、事中」，如果單一數據金融平台市占率過大，可能導致大量的信貸壞帳。「要防止赢者通吃、大而不能倒。」