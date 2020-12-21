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著有「鄧小平時代」等書 傅高義東亞研究享有盛名
據日本《朝日新聞》12月21日報導，美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）於當地時間20日在麻薩諸塞州的一間醫院去世，享耆壽90歲。
大陸澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，他收到了哈佛大學日美關係項目負責人克里斯蒂娜·戴維斯（Christina Davis）發來的郵件，得知傅高義去世的消息。
戴維斯也對《朝日新聞》證實傅高義了去世的消息。戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，於劍橋奧本山醫院離世。
美國智庫昆西國家事務研究所東亞項目主任史文（Michael D. Swaine）也在社交媒體推特上發布了傅高義的死訊。
《朝日新聞》指出，傅高義關於日本的研究在日本享有盛名。他也被認為是一名對中國頗有研究的學者。
根據資料，傅高義1930年出生。他是哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993-1995年，他曾在美國國家情報委員會擔任負責東亞事務的情報官。
傅高義精通中文和日語，被認為是美國唯一一位對中日兩國事務都精通的學者。著有《鄧小平時代》等書。傅高義的著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》、《鄧小平時代》等。
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