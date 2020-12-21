快訊

台南21歲女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴：愛女再也回不了家

評／故意裝聾耍特權？身為聽覺障礙者，我所經歷的那些事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

著有「鄧小平時代」等書 傅高義東亞研究享有盛名

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）。澎湃新聞
美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）。澎湃新聞

日本《朝日新聞》12月21日報導，美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）於當地時間20日在麻薩諸塞州的一間醫院去世，享耆壽90歲。

大陸澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，他收到了哈佛大學日美關係項目負責人克里斯蒂娜·戴維斯（Christina Davis）發來的郵件，得知傅高義去世的消息。

戴維斯也對《朝日新聞》證實傅高義了去世的消息。戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，於劍橋奧本山醫院離世。

美國智庫昆西國家事務研究所東亞項目主任史文（Michael D. Swaine）也在社交媒體推特上發布了傅高義的死訊。

《朝日新聞》指出，傅高義關於日本的研究在日本享有盛名。他也被認為是一名對中國頗有研究的學者。

根據資料，傅高義1930年出生。他是哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993-1995年，他曾在美國國家情報委員會擔任負責東亞事務的情報官。

傅高義精通中文和日語，被認為是美國唯一一位對中日兩國事務都精通的學者。著有《鄧小平時代》等書。傅高義的著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》、《鄧小平時代》等。

哈佛大學 日本

延伸閱讀

PLG／本土身分初戰 戴維斯嗨爆全場

PLG／新身分登職籃舞台 戴維斯：還有很多功課要做

PLG／戴維斯爆扣宣告回歸 領航猿賞夢想家二連敗

NBA／稱湖人歷代雙星不該比較 歐尼爾不認同AD是中鋒

相關新聞

陸海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海

共軍海軍微信公眾號12月21日引述海軍新聞發言人劉文勝海軍大校表示，昨日，中國海軍山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海...

香港庇護法案在美觸礁 港學者：移民敏感度勝制裁

美國參議院日前未通過提供港人庇護的「香港人民自由和選擇法案」。香港學者陳偉信說，移民議題在美爭議大，通過難度勝過以往的制...

著有「鄧小平時代」等書 傅高義東亞研究享有盛名

據日本《朝日新聞》12月21日報導，美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）於當地時間20日在麻薩諸塞州的一間醫院去世...

台海局勢：中國學者提議「智統」為上策

（德國之聲中文網）近期兩岸關系持續緊繃，中共軍隊動作頻頻，屢次派遣軍機穿越“台海中線”並舉行大規模軍演。與此同時，美國軍艦今年多次穿越台灣海峽，引起中國不滿。美國的對台軍售也遭到北京強烈炮轟。美台關系

林飛帆：台港皆處中共侵略第一線 助港需跨國性合作

民進黨今天在台南舉辦「壯大台灣，國家就安全」座談會，主題為「香港情勢與台灣安全」，民進黨副秘書長林飛帆在會中表示，香港的...

無獨有偶！澳門特首賀一誠 仍待北京安排述職

香港特首林鄭月娥今年未如以往於12月赴北京述職，有傳言指港府傳抗疫不力致北京延後安排。然而，澳門疫情受控已久，特首賀一誠...

龐培歐籲釋放12港人 批「中共把香港變東柏林」

國務卿龐培歐19日在推特發文表示，12名港人所犯的所謂「罪行」，只是為逃避暴政，應該立即將他們釋放；他說，中共正把香港變...

人類自由指數 港排第3「未反映國安法 未來數年會下降」

美國及加拿大智庫發表公布2020年全球人類自由指數排名，其中香港在162個受評比的對象之中排在第3名，與去年相同；中國大...

港媒：「戰狼」與「跪台」 處境尷尬的國台辦

最近，大陸是否制定「國家統一法」議題受關注。香港01今發表評論，分析兩岸關係嚴峻下的國台辦角色。評論說，大陸專司負責對台...

陸學者倪永杰倡制訂新憲 「智統」台灣

上海台灣研究所常務副所長倪永杰近日表示，中國大陸統一台灣的上策是「智統」，內容包括制定新憲法，以一國兩制台灣方案完成統一...

澳門舉行升旗儀式 慶祝主權移交21周年

今天上午，澳門特區政府在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝澳門主權移交大陸21周年。澳門特區政府、大陸中央駐澳機構和社會各界代...

武統、和統之外 陸學者提第三條路：制定新憲法的智統

據港媒報導，上海台灣研究所常務副所長倪永傑昨出席「台海局勢與中國周邊安全」研討會並發表觀點指出，中國統一有上中下三條路：...

熱門新聞

港媒：「戰狼」與「跪台」 處境尷尬的國台辦

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

「上山吃泡麵」爆紅 陸客亂丟泡麵碗毀河南美景

遭美制裁 中芯國際：對10奈米以下製程有重大不利影響

奇！獨生子與妻做試管嬰兒 小孩DNA卻是叔叔的

香港庇護法案在美觸礁 港學者：移民敏感度勝制裁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。